 «Миколаївводоканал» створює незалежну службу внутрішнього аудиту

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Головна Новини Самоврядування 15:39, 06 серпня, 2026

«Миколаївводоканал» створює незалежну службу внутрішнього аудиту

Миколаївводоканал створює незалежну службу внутрішнього аудиту. Ілюстративне фото: МикВістіМиколаївводоканал створює незалежну службу внутрішнього аудиту. Ілюстративне фото: МикВісті

На комунальному підприємстві «Миколаївводоканал» розпочали створення незалежної Служби внутрішнього аудиту. Вона оцінюватиме систему внутрішнього контролю, перевірятиме ефективність використання коштів і майна та аналізуватиме ризики на підприємстві.

Її створюють у межах впровадження корпоративного управління та вдосконалення системи внутрішнього контролю, повідомили у «Миколаївводоканалі».

Зазначається, що Служба функціонально підпорядковуватиметься Наглядовій раді. Це має забезпечити незалежну оцінку роботи всіх підрозділів підприємства.

Основні функції та завдання нового підрозділу:

  • планування та проведення аудиторських перевірок;

  • оцінка системи внутрішнього контролю;

  • підготовка звітів і рекомендацій для Наглядової ради;

  • контроль виконання рекомендацій після аудитів;

  • консультування керівництва з питань управління ризиками;

  • взаємодія із зовнішніми аудиторами та міжнародними партнерами.

За інформацією підприємства, створення Служби внутрішнього аудиту має допомогти посилити контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, виявляти ризики та запобігати можливим порушенням.

Раніше повідомлялося, що для санації аварійного колектора по вулиці Баштанській в Інгульському районі Миколаєва водоканал звертатиметься до донорів. Поки підприємство замовило розробку проєктно-кошторисної документації для цього.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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