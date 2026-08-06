Миколаївводоканал створює незалежну службу внутрішнього аудиту. Ілюстративне фото: МикВісті

На комунальному підприємстві «Миколаївводоканал» розпочали створення незалежної Служби внутрішнього аудиту. Вона оцінюватиме систему внутрішнього контролю, перевірятиме ефективність використання коштів і майна та аналізуватиме ризики на підприємстві.

Її створюють у межах впровадження корпоративного управління та вдосконалення системи внутрішнього контролю, повідомили у «Миколаївводоканалі».

Зазначається, що Служба функціонально підпорядковуватиметься Наглядовій раді. Це має забезпечити незалежну оцінку роботи всіх підрозділів підприємства.

Основні функції та завдання нового підрозділу:

планування та проведення аудиторських перевірок;

оцінка системи внутрішнього контролю;

підготовка звітів і рекомендацій для Наглядової ради;

контроль виконання рекомендацій після аудитів;

консультування керівництва з питань управління ризиками;

взаємодія із зовнішніми аудиторами та міжнародними партнерами.

За інформацією підприємства, створення Служби внутрішнього аудиту має допомогти посилити контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, виявляти ризики та запобігати можливим порушенням.

Раніше повідомлялося, що для санації аварійного колектора по вулиці Баштанській в Інгульському районі Миколаєва водоканал звертатиметься до донорів. Поки підприємство замовило розробку проєктно-кошторисної документації для цього.