«Миколаївводоканал» створює незалежну службу внутрішнього аудиту
-
- Кристина ЛеоноваКореспондентка
-
На комунальному підприємстві «Миколаївводоканал» розпочали створення незалежної Служби внутрішнього аудиту. Вона оцінюватиме систему внутрішнього контролю, перевірятиме ефективність використання коштів і майна та аналізуватиме ризики на підприємстві.
Її створюють у межах впровадження корпоративного управління та вдосконалення системи внутрішнього контролю, повідомили у «Миколаївводоканалі».
Зазначається, що Служба функціонально підпорядковуватиметься Наглядовій раді. Це має забезпечити незалежну оцінку роботи всіх підрозділів підприємства.
Основні функції та завдання нового підрозділу:
-
планування та проведення аудиторських перевірок;
-
оцінка системи внутрішнього контролю;
-
підготовка звітів і рекомендацій для Наглядової ради;
-
контроль виконання рекомендацій після аудитів;
-
консультування керівництва з питань управління ризиками;
-
взаємодія із зовнішніми аудиторами та міжнародними партнерами.
За інформацією підприємства, створення Служби внутрішнього аудиту має допомогти посилити контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, виявляти ризики та запобігати можливим порушенням.
Раніше повідомлялося, що для санації аварійного колектора по вулиці Баштанській в Інгульському районі Миколаєва водоканал звертатиметься до донорів. Поки підприємство замовило розробку проєктно-кошторисної документації для цього.
Останні новини про: Миколаївводоканал
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.