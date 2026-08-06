У Миколаєві перевиконали бюджет: майже ₴45 млн спрямують на встановлення модульних котелень

Миколаївська міськрада. Фото: архів МикВісті

У Миколаєві за рахунок перевиконання бюджету за сім місяців 2026 року планують направити майже 45 мільйонів гривень на співфінансування встановлення блочно-модульних котелень. Відповідні зміни до бюджету підтримала бюджетна комісія міської ради.

Про це стало відомо під час засідання постійної комісії з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку 6 серпня, пишуть «МикВісті».

Як повідомила в.о. директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Ольга Горячка, проєктом рішення пропонується збільшити доходи та видатки загального фонду бюджету на 44,95 мільйонів гривень.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту рішення, таку можливість місто отримало завдяки перевиконанню дохідної частини бюджету за результатами січня-липня 2026 року. Додаткові кошти місто отримало за рахунок податку на доходи фізичних осіб, сплачений за результатами річного декларування.

Усі додаткові кошти планують спрямувати департаменту міського господарства як субвенція до обласного бюджету. Вони становлять 10% співфінансування проєкту зі встановлення блочно-модульних котелень у Миколаєві, який реалізується в межах Комплексного плану стійкості Миколаївської області.

Під час обговорення голова бюджетної комісії Федір Панченко поцікавився, за рахунок чого місто отримало додаткові надходження.

— Я так розумію, що завдяки зусиллям уже не лише голови ОВА, а вже тепер міністра (Віталія Кіма — прим.) та міського голови в нас з'явилися нові великі платники податків. Це, звісно, не вирішує всіх наших проблем, але це дуже гарна новина і дуже добре, що така робота була проведена. Тобто зараз у нас є певне перевиконання, збільшення дохідної частини, але з неї ми розподіляємо поки що лише частину — 44 мільйони гривень. Все інше, я так розумію, будемо розглядати пізніше, — сказав він.

У відповідь Ольга Горячка повідомила, що виконання дохідної частини бюджету за сім місяців становить 110,6%.

Панченко зазначив, що, попри позитивну динаміку доходів, цих коштів недостатньо, щоб повністю вирішити фінансові проблеми міста.

— Це досить велика сума. На жаль, недостатня. Але з того, що я чув, мабуть, детальніше про це мають розповідати ті, чия це заслуга. З того, що я побачив, Миколаїв стає все більше місцем сплати податків для великих публічних ІТ-компаній. Тож певним чином Миколаїв свою репутацію ІТ-міста зберігає. Це дуже добре, що збільшилась дохідна частина, але вона збільшилась не настільки, щоб покрити той дефіцит, про який ми говоримо з початку року, — зазначив він.

Після обговорення члени бюджетної комісії одноголосно рекомендували винести проєкт змін до бюджету на розгляд сесії Миколаївської міської ради.

Нагадаємо, що депутати розглянуть також звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів щодо надання додаткової дотації з державного бюджету. У документі міська рада просить врахувати особливий безпековий та соціально-економічний статус Миколаєва як прифронтової громади та виділити місту не менше 1,18 мільярда гривень.

Як зазначили під час засідання бюджетної комісі, ці кошти необхідні для забезпечення першочергових видатків бюджету, зокрема:

оплати праці працівників бюджетної сфери;

оплати комунальних послуг;

розрахунків за енергоносії.

Під час обговорення голова комісії Федір Панчено наголосив, що попри позитивну динаміку доходів проблема дефіциту бюджету залишається актуальною.

— Ми перейшли від приємного до неприємного. Незважаючи на гарні новини, проблема збереглася і її потрібно терміново вирішувати, – сказав він.

Також він нагадав, що це звернення фактично оновлює аналогічний документ, який депутати ухвалювали на початку року. За його словами, необхідність повторного звернення пов'язана зі зміною розрахунків дефіциту та оновленням складу Кабінету Міністрів.

За результатами голосування бюджетна комісія рекомендувала винести звернення на розгляд сесії Миколаївської міської ради.