 Водоканал проситиме допомогу донорів для ремонту аварійного колектора на Баштанській у Миколаєві

  • четвер

    6 серпня, 2026

  • 30.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 6 серпня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 30.6° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Самоврядування 8:07, 06 серпня, 2026

Водоканал проситиме допомогу донорів для ремонту аварійного колектора на Баштанській у Миколаєві

Директор водоконалу Геннадій Ізюмов сказав, що КП звертатиметься до донорів для санація колектора по Баштанській. Скриншот з відео МикВістіДиректор Миколаївводоконалу Геннадій Ізюмов сказав, що КП звертатиметься до донорів для санації колектора по Баштанській. Скриншот з відео МикВісті

Для санації аварійного колектора по вул. Баштанській в Інгульському районі Миколаєва водоканал звертатиметься до донорів. Поки підприємство замовило розробку проєктно-кошторисної документації для цього.

Про це розповів під час апаратної наради у Миколаївській міськраді 4 серпня директор «Миколаївводоканалу» Геннадій Ізюмов, пишуть «МикВісті».

Віцемер Віталій Луков поставив питання про розробку проєктно-которисної документації для санації (безтраншейне відновлення труб зсередини без повного демонтажу — прим.) колектора по вул. Баштанській. Директор водоканалу відповів, що укладений договір.

Реклама

— 16 липня у укладена угода з проєктантом. Термін виконання робіт до 1 березня 2027 року, — сказав директор підприємства.

За словами Геннадія Ізюмова, водоканал сплачує розробку документації

— Водоканал оплачує проєктно-кошторисну документацію. І будемо звертатися до донорів, — додав керівник водоканалу.

Йому поставили завдання у листопаді доповісти про розробку документації.

За інформацією системи публічних закупівель Prozorro, водоканал провів тендер для розробки проєктно-кошторисної документації для реконструкції напірного каналізаційного колектору вздовж вулиць Троїцької, Баштанської та Геннадія Матуляка. Очікувана вартість робіт становила 1,3 мільйони гривень.

Договір уклали з ПП «Укрсервіспроект» на 849 тисяч гривень.

Нагадаємо, директор МКП «Миколаївводоканал» Геннадій Ізюмов назвав найбільш проблемними ділянками для підприємства каналізаційні колектори, які руйнуються через газову корозію.

Наразі триває ремонт колектору по вулиці Малій Морській біля ТРЦ «Портал», через що змінили рух трамваїв.

Крім того, на водоканалі прокоментували «МикВісті», що за останні кілька місяців по місту було 12 обвалів колекторів, тому на ремонт була черга. Зокрема, чекав ремонту колектор по вул. Гліба Бабіча, де утворилося провалля, яке наповнювалося нечистотами.

Також «Миколаївводоканал» відзвітував, що разом із підрядними організаціями вже оновив близько 15 кілометрів водопровідних мереж. Наразі щомісяця комунальники замінюють понад два кілометри.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

Останні новини про: Миколаївводоканал

Черга через обвали на 12 колекторах, — у водоканалі пояснили затримку з ремонтом на вул. Гліба Бабіча у Миколаєві
Інженера «Миколаївводоканалу» підозрюють у завищенні вартості закупівлі на майже ₴690 тис., суд відсторонив його
Водоканал: у Миколаєві щомісяця оновлюють 2 км мереж
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві демонтували незаконну огорожу за зупинкою «Соборна»

Аліса Мелікадамян
новини
У Миколаєві лише 6 тисяч людей 40+ пройшли безкоштовний чекап: у багатьох виявили приховані захворювання

Аліна Квітко
новини
У бюджеті Миколаєва немає коштів завершити відбудову гімназії №2: Сєнкевич розраховує на допомогу нового уряду

Аліса Мелікадамян
новини
За два тижні «Миколаївська ТЕЦ» завершить заміну труб на Павла Скоропадського: у вересні дорогу обіцяють заасфальтувати

Аліса Мелікадамян
новини
«Це база нашого спротиву». Сєнкевич доручив посилити контроль за дотриманням хвилини мовчання в автобусах Миколаєва

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївводоканал

Водоканал: у Миколаєві щомісяця оновлюють 2 км мереж
Інженера «Миколаївводоканалу» підозрюють у завищенні вартості закупівлі на майже ₴690 тис., суд відсторонив його
Черга через обвали на 12 колекторах, — у водоканалі пояснили затримку з ремонтом на вул. Гліба Бабіча у Миколаєві

Миколаїв вночі атакували «Геранями»: пошкоджені гаражі та підприємство

За два тижні «Миколаївська ТЕЦ» завершить заміну труб на Павла Скоропадського: у вересні дорогу обіцяють заасфальтувати

На Миколаївщині тримається «тепловий купол»: в Очакові зафіксували новий температурний рекорд

Миколаїв не може закупити сіль для обробки доріг взимку через обстріли портів Одеси

Юлія Лук’яненко