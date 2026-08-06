Водоканал проситиме допомогу донорів для ремонту аварійного колектора на Баштанській у Миколаєві

Директор Миколаївводоконалу Геннадій Ізюмов сказав, що КП звертатиметься до донорів для санації колектора по Баштанській. Скриншот з відео МикВісті

Для санації аварійного колектора по вул. Баштанській в Інгульському районі Миколаєва водоканал звертатиметься до донорів. Поки підприємство замовило розробку проєктно-кошторисної документації для цього.

Про це розповів під час апаратної наради у Миколаївській міськраді 4 серпня директор «Миколаївводоканалу» Геннадій Ізюмов, пишуть «МикВісті».

Віцемер Віталій Луков поставив питання про розробку проєктно-которисної документації для санації (безтраншейне відновлення труб зсередини без повного демонтажу — прим.) колектора по вул. Баштанській. Директор водоканалу відповів, що укладений договір.

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— 16 липня у укладена угода з проєктантом. Термін виконання робіт до 1 березня 2027 року, — сказав директор підприємства.

За словами Геннадія Ізюмова, водоканал сплачує розробку документації

— Водоканал оплачує проєктно-кошторисну документацію. І будемо звертатися до донорів, — додав керівник водоканалу.

Йому поставили завдання у листопаді доповісти про розробку документації.

За інформацією системи публічних закупівель Prozorro, водоканал провів тендер для розробки проєктно-кошторисної документації для реконструкції напірного каналізаційного колектору вздовж вулиць Троїцької, Баштанської та Геннадія Матуляка. Очікувана вартість робіт становила 1,3 мільйони гривень.

Договір уклали з ПП «Укрсервіспроект» на 849 тисяч гривень.

Нагадаємо, директор МКП «Миколаївводоканал» Геннадій Ізюмов назвав найбільш проблемними ділянками для підприємства каналізаційні колектори, які руйнуються через газову корозію.

Наразі триває ремонт колектору по вулиці Малій Морській біля ТРЦ «Портал», через що змінили рух трамваїв.

Крім того, на водоканалі прокоментували «МикВісті», що за останні кілька місяців по місту було 12 обвалів колекторів, тому на ремонт була черга. Зокрема, чекав ремонту колектор по вул. Гліба Бабіча, де утворилося провалля, яке наповнювалося нечистотами.

Також «Миколаївводоканал» відзвітував, що разом із підрядними організаціями вже оновив близько 15 кілометрів водопровідних мереж. Наразі щомісяця комунальники замінюють понад два кілометри.