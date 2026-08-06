Сєнкевич оголосив переможців конкурсу на посади членів наглядової ради «Миколаївелектротрансу»

Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс». Ілюстраційне фото: «МикВісті»

У Миколаєві визначили трьох переможців конкурсу на посади незалежних членів наглядової ради комунального підприємства «Миколаївелектротранс».

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Facebook.

— Ми отримали 29 заявок від представників бізнесу, державного сектору та міжнародних організацій. Це означає, що фахові люди готові долучатися до розвитку міста і брати на себе відповідальність. Кандидатів оцінювали за досвідом, управлінськими компетенціями, галузевою експертизою, доброчесністю та репутацією. До співбесід запросили 10 кандидатів із найвищими результатами, — повідомив мер.

Конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради КП «Миколаївелектротранс». Ілюстрація: Миколаївська міська рада

За його словами, до складу конкурсної комісії увійшли депутати, представники експертного середовища та міжнародні партнери. За результатами конкурсу визначили трьох переможниць, яких рекомендуватимуть до затвердження незалежними членами наглядової ради КП «Миколаївелектротранс».

Ними стали:

Вікторія Огриза — юристка, входить до топменеджменту ТОВ «Сандора»;

Мар’яна Яшна — фахівчиня з внутрішнього аудиту, має досвід роботи в наглядових радах великих промислових компаній;

Надія Васильєва — очолювала Microsoft Ukraine та Kyivstar, має досвід роботи в наглядових радах державних підприємств.

Переможниця на посаду незалежного члена наглядової ради КП «Миколаївелектротранс». Ілюстрація: Миколаївська міська рада Переможниця на посаду незалежного члена наглядової ради КП «Миколаївелектротранс». Ілюстрація: Миколаївська міська рада Переможниця на посаду незалежного члена наглядової ради КП «Миколаївелектротранс». Ілюстрація: Миколаївська міська рада

Також Олександр Сєнкевич повідомив, що найближчим часом представить депутатам і громаді ще двох представників власника, які увійдуть до складу наглядової ради.

— Поясню просто: наглядова рада — це не про додаткову бюрократію і не про заміну керівника підприємства. Це про контроль, стратегію і відповідальність. Про те, щоб рішення та процедури були прозорими, а результат — зрозумілим і потрібним для громади. Ми рухаємося до найкращих стандартів корпоративного управління, які працюють у розвинених країнах. І робимо це системно, — додав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що конкурсний відбір претендентів на посади трьох незалежних членів наглядової ради комунального підприємства «Миколаївелектротранс» оголосили у березні цього року.

Тоді до складу конкурсної комісії увійшли 9 осіб. Її очолив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Секретарем визначили голову Ради директорів Професійної асоціації корпоративного управління Олександра Окунєва.

Наглядові ради для КП Миколаєва

Створення наглядових рад для комунальних підприємств Миколаєва анонсували на початку листопада 2024 року.

Передбачається, що наглядова рада має бути незалежним органом, який слідкуватиме за витратами та оцінюватиме ефективність управління ресурсами на підприємстві.

А першим підприємством, де запроваджують такий орган, став «Миколаївводоканал». У січні 2025 року розпочався конкурс на посади трьох незалежних членів наглядової ради КП.

У травні 2025 року Миколаївська міська рада затвердила склад наглядової ради комунального підприємства «Миколаївводоканал».