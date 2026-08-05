«Це база нашого спротиву». Сєнкевич доручив посилити контроль за дотриманням хвилини мовчання в автобусах Миколаєва

Олександр Сєнкевич доручив посилити контроль за дотриманням хвилини мовчання в автобусах Миколаєва. Скриншот з відео Миколаївської міськради

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив керівникам комунальних підприємств посилити контроль за дотриманням хвилини мовчання, зокрема громадським транспортом. У тому числі запропонував не тільки зупиняти транспорт о 9 ранку, а й зробити звукові оголошення про причину зупинки — хвилину мовчання.

Про це він сказав під час апаратної наради у Миколаївській міській раді 4 серпня, повідомляють «МикВісті».

Міський голова зазначив, що працівники міських служб, зокрема громадського транспорту, є прикладом для вшанування пам'яті про загиблих військових та цивільних жителів. Тому доручив керівникам установ, організацій та комунальних підприємств перевірити, як дотримуються хвилини мовчання.

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— Я не не думаю, що деякі люди, які не розуміють, навіщо це, що у них щось в голові зміниться, якщо ви їм будете казати, що кожного ранку о 9:00 ранку у нас хвилина мовчання. Але ті люди, які хочуть цю хвилина мовчання витримати і провести її в думках про тих, хто загинув, про своїх родичів, близьких, друзів… Тому потрібно забезпечити таким людям таку можливість, щоб поряд всі створили хвилину мовчання. Це не формальність, це наш моральний обов'язок, як мінімум, щоб люди, які сьогодні на «передку», бачили, що вони не просто там стоять з автоматами, тому що їх туда викликав ТЦК, а що люди, яких вони захищають, розуміють вартість цього захисту, — сказав Олександр Сєнкевич.

Керівникам електротрансу та пастрансу мер акцентував, що важливо забезпечити у транспорті звуковий супровід, що оголошується хвилина мовчання.

— Я просив би, щоб не просто транспорт їхав, їхав і зупинився і всі подумали, що транспорт зламався, електроенергію вимкнули, бензин закінчився, щось трапилося. А щоб звуковий супровід був включений, — зазначив мер.

Також він доручив всім комунальним підприємствам використовувати систему оповіщення про пожежну небезпеку для оголошення хвилини мовчання, або придбати для цього невеликі оповіщувачі.

— Якщо і немає такої системи, можна придбати невеликий оповіщувач, включати його. Призначити відповідальну людину, яка буде о 9:00, точніше о 8:59 і 30 секунд включати оповіщення про хвилину мовчання. Я приділяю цьому увагу. Хтось подумає, що це не таке важливе питання серед всіх наших міських проблем, але я вважаю, що це важливо, тому що це база нашого сьогоднішнього супротиву. І що нас повинно відрізняти від росіян, що вони за Wildberries переживають, а ми переживаємо за своїх воїнів. І за наших захисників, — сказав Олександр Сєнкевич.

Зауважимо, що за інформацією «МикВісті» хвилину мовчання у громадських місцях, зокрема на ринках, оголошують навіть одразу після звучання повітряної тривоги. Тому жителі спантеличені, чи зупинитися у цей час, чи поспішати в укриття.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який встановлює щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок російської збройної агресії.

Згідно з документом, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00. Органи влади та місцевого самоврядування мають забезпечити оповіщення про початок і завершення хвилини мовчання на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у їхньому підпорядкуванні.

Раніше громадська організація «Об’єднання матерів і дружин Захисників України» закликала українців дотримуватись щоденної «хвилини мовчання» по загиблим.

Згодом позаштатний радник міського голови Олександра Сєнкевича з питань ветеранів, сімей загиблих захисників та полонених Геннадій Задирко закликав мешканців, бізнес і комунальні структури долучатися до щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання та не сприймати її як формальність.