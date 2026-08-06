Афіша Миколаєва: куди піти цього тижня

Концертів на 8 Причалі у Миколаєві. Фото: Марина Журба, МикВісті

Тиждень у Миколаєві обіцяє бути насиченим: містян і гостей чекають театральні прем'єри, концерти, новинки кінопрокату та розваги для дітей. «МикВісті» зібрали найцікавіші події, щоб ви могли обрати дозвілля до душі.

FREEDOM pocket PARK

7 серпня, пʼятниця, 19:30 — концерт кавер-гурту «Веселі Стаканчики» — «Мікс Хітів»

8 серпня, субота, 19:30 — супер-вечірка 90-2000х кавер-гурт «RADIOSTARS»

9 серпня, неділя, 19:30 — концертний виступ: саксофон Юрій Руль.

«Де можна відпочити від міської суєти в будні та неділю, а у пʼятницю та суботу — від душі потанцювати. Заходи сонця, які не сплутаєш з іншими місцями, і які зачаровують з першого погляду. На вході вас зустрічають польові трави, щебнєва доріжка, природний фонтан із каміння, зручні екологічні меблі з подушками на травичці, мʼякі пуфи та Кентуккі на пісочку прям біля води, де пропливають качечки і яхти. А ввечері мʼяке тепле світло і звичайно — кожен день з різними концертами», — зазначає організатор.

Фото: Володимир Алексєєв Фото: Володимир Алексєєв Фото: Володимир Алексєєв

Адреса: Намив, навпроти Лазурна, 40.

Кінотеатр Multiplex

Афіша 7-12 серпня

Людина-павук: Абсолютно новий день — пригоди, екшн, фантастика

Щенячий патруль: Динофільм — пригоди, анімація, комедія, сімейний

Посіпаки і Монстряки — пригоди, анімація, комедія, сімейний

МУР. Ти [Романтика] в кіно — мюзикл, історичний

Одіссея — екшн, фантастика, драма

Морозивник — жахи, трилер

Скрин з сайту кінотеатру Multiplex

Розклад і квитки — на сайті кінотеатру.

Миколаївська обласна філармонія

8 серпня, субота, 14:00 — концерт ансамблю «Capriccio»

«Є музика, яку слухають… А є музика, яку відчувають серцем. Саме такою стане зустріч із ансамблем «Capriccio» — вечір витончених мелодій, яскравих емоцій та справжньої майстерності. На вас чекають улюблені твори світової музичної класики, проникливі мелодії, віртуозне виконання та атмосфера, що надихає й дарує незабутні враження», — йдеться в повідомленні.

Адреса: Миколаївський обласний художній музей ім. В. В. Верещагіна, вулиця Велика Морська, 47.

Афіша філармонії Афіша філармонії

Миколаївський академічний художній драматичний театр

Фото: Академічний український театр

8 серпня, субота, 10:00

«Пес Тимко рятує друзів» — казка

У казці «Пес Тимко рятує друзів» діють милі й позитивні персонажі-тваринки, які через війну у великому місті залишилися безхатьками — Киця на ім’я Муркиця та Криса Люсіль, а також досвідчена вулична мешканка Ворона. Друзі збираються навколо дивної знахідки і не впевнені у її безпечності. Коли знахідка починає демонструвати дивні сигнали, на порятунок до наляканих тваринок прибігає Пес Тимко, що служить у ДСНС разом із сапером-кінологом — виявляє вибухонебезпечні предмети. Тимко розповідає друзям про загрози життю і здоров’ю, які під час війни можуть приховувати звичайні речі. Виявилося, що дивна знахідка загрози не несе і стає радісним відкриттям для персонажів.

Фото: Академічний український театр

8 серпня, субота, 18:00

«Slow Twisting» на чотири голоси — комедія

Коханню будь-який вік підвладний! От і наші героїні вирішили покінчити з самотністю і вдатися до пошуку «свого» чоловіка, який має задовольнити усі їхні мрії, бажання, потреби. А враховуючи те, що в житті знайти відповідну до вимог кандидатуру досить складно, наші сучасниці скористалися послугами інтернет-сайтів для знайомств. Навіть бабуся, далека в своєму селі від благ цифрової цивілізації, повірила в можливість зустрічі з дідусем (а точніше «солідним паном») таким популярним сьогодні способом. Неважко здогадатися, що героїні мають різний вік, соціальний статус, життєвий досвід…. Але всі вони однаково мріють про того єдиного, хто здатен прикрасити їхнє життя і вирвати з полону самотності.

Придбати квитки можна на сайті.

Концерт-хол «Юність»

7 серпня, пʼятниця, 18:00 — «Candlelight Concert»

«Запрошуємо вас на чарівний Candlelight concert, де м'яке світло свічок створить неповторну атмосферу музичної магії. Цього вечора скрипка, віолончель та фортепіано візьмуть вас у музичну подорож від класики до сучасних шедеврів. Це вечір, який поєднує минуле та сучасність, класичну велич і сучасну емоційну глибину. Запрошуємо вас відчути музику по-новому — у сяйві свічок, де кожен звук має свою неповторну силу», — йдеться в анонсі.

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com

Квитки можна придбати тут.

Каштановий сквер

9 серпня, неділя, 19:00 — концерт Віктора Тасинкевича «Акордеон та авторські пісні»

«На глядачів чекає нова програма з віртуозним виконанням на акордеоні та авторськими піснями. Це буде вечір живої музики, щирих емоцій і гарного настрою для всієї родини. Запрошуємо провести недільний вечір у колі мистецтва!», — йдеться в повідомленні.

Фото: Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

9 серпня, неділя — соціокультурний проєкт «Мистецький квартал на Соборній»

11:00 — Експозиції, виставки-продажі

13:00 — Майстер-клас із плетіння браслета з намистин від майстрині Наталії Боровик

17:00 — Виступ духового оркестру

18:00 — Концерт Тетяни Лавської «Життєствердний сюрромантизм»

19:00 — Концерт Віктора Тасинкевича «Акордеон та авторські пісні»

Водна екскурсія катером «Liberty» на *8 Причалі

7 серпня, пʼятниця, 18:00 та 19:10 — екскурсії на воді з Тетяною Губською

«Під час подорожі ви дізнаєтеся: історію перебування древніх греків та римлян на території теперішнього Миколаєва; поринемо у сюжет епічної кримінальної драми кінця 19 століття; та запишемо унікальний рецепт початку 20 століття, що був популярним в одному з найвідоміших ресторанів тих часів», — зазначають організатори.

Вартість участі: 400 гривень. Попередній запис: +38 (098) 300-10-77

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