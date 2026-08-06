 Миколаївці Байло та Середа стали чемпіонами Європи зі стрибків у воду

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Головна Новини Спорт 13:13, 06 серпня, 2026

Миколаївці Байло та Середа стали чемпіонами Європи зі стрибків у воду

Миколаївці Байло та Середа стали чемпіонами Європи зі стрибків у воду. Фото: Федерація України зі стрибків у водуМиколаївці Байло та Середа стали чемпіонами Європи зі стрибків у воду. Фото: Федерація України зі стрибків у воду

Миколаївські спортсмени Ксенія Байло та Олексій Середа стали чемпіонами Європи у змішаних синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки.

Як повідомили в НОК України, для збірної України ця медаль стала першою золотою на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який проходить у Парижі.

Український дует набрав 323,16 бала. Байло та Середа вийшли на перше місце після другого стрибка та втримали лідерство до завершення змагань.

Миколаївці Байло та Середа стали чемпіонами Європи зі стрибків у воду. Фото: tribunaМиколаївці Байло та Середа стали чемпіонами Європи зі стрибків у воду. Фото: tribuna

Друге місце посіли спортсмени з Німеччини, які набрали 317,76 бала. Бронзові медалі здобув дует з Іспанії з результатом 297,48 бала.

Зазначається, що це перша золота медаль збірної України на чемпіонаті Європи 2026 року — і четверта загалом.

Для спортсменів це вже треті медалі на нинішньому чемпіонаті. Раніше вони разом здобули бронзу в командному турнірі. Також Байло стала бронзовою призеркою у жіночих синхронних стрибках, а Середа — у чоловічих.

«Ксенія та Олексій повернулися до спільних виступів у цій дисципліні на континентальних першостях — востаннє разом вони стрибали у 2021 році, де також здобули золото», — йдеться в повідомленні.

Загалом Олексій Середа має 14 медалей чемпіонатів Європи — дев'ять золотих, три срібні та дві бронзові. У Ксенії Байло — 12 нагород: п'ять золотих, три срібні та чотири бронзові.

Миколаївці Байло та Середа стали чемпіонами Європи зі стрибків у воду. Фото: tribunaМиколаївці Байло та Середа стали чемпіонами Європи зі стрибків у воду. Фото: tribuna

Нагадаємо, що у Парижі триває чемпіонат Європи з водних видів спорту, який стартував 31 липня. За перші два дні змагань українські стрибуни у воду вже здобули дві бронзові нагороди, до яких долучилися миколаївські спортсмени Олексій Середа та Ксенія Байло.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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