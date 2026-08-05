 Миколаївські веслувальники здобули 5 медалей на чемпіонаті України

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Головна Новини Спорт 21:36, 05 серпня, 2026

Миколаївські веслувальники здобули 5 медалей на чемпіонаті України

Веслувальники з Миколаївщини вибороли 5 медалей на чемпіонаті України. Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської радиВеслувальники з Миколаївщини вибороли 5 медалей на чемпіонаті України. Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Вихованці СДЮСШОР з веслувальних видів спорту здобули нагороди на чемпіонати України з веслування академічного серед молодших юнаків та дівчат до 15 років та серед юнаків та дівчат до 17 років.

Як повідомили в Управлінні фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради, змагання проходили з 30 липня по 2 серпня в Києві.

За підсумками чемпіонатів, спортсмени вибороли 5 медалей: Іванченко Аліса (8+) посіла друге місце. А Лебедєв Макар (1х), Гуляєв Артем (8+), Сорочинський Артем (8+) та Годунко Костянтин (8+) здобули бронзові нагороди.

До стартів спортсменів підготували тренери Поддубна Христина Володимирівна та Галиш Олена Анатоліївна.

Веслувальники з Миколаївщини вибороли 5 медалей на чемпіонаті України. Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської радиВеслувальники з Миколаївщини вибороли 5 медалей на чемпіонаті України. Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
Веслувальники з Миколаївщини вибороли 5 медалей на чемпіонаті України. Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської радиВеслувальники з Миколаївщини вибороли 5 медалей на чемпіонаті України. Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Раніше повідомлялося, що в місті Умань з 29 липня по 2 серпня пройшов чемпіонат України з веслування на байдарках і каное. Миколаївські спортсмени стали призерами змагань.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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