 Під Миколаєвом чоловік викинув сміття повз контейнер і отримав адмінпротокол

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Головна Новини Суспільство 19:00, 05 серпня, 2026

Під Миколаєвом чоловік викинув сміття повз контейнер і отримав адмінпротокол

На Миколаївщині чоловік викинув сміття не в контейнер — отримав протокол. Фото: екоінспекціяНа Миколаївщині чоловік викинув сміття не в контейнер — отримав протокол. Фото: екоінспекція

У Мішково-Погорілівській громаді чоловік викинув пакети зі сміттям за межами садівничого товариства «Росинка». За це на нього склали адміністративний протокол.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

До інспекції звернулися мешканці товариства, які поскаржилися на сміття. Під час перевірки інспектори встановили, що на території «Росинки» є контейнер для побутових відходів і договір на їх регулярне вивезення.

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Попри це, один із членів товариства залишив пакети зі сміттям за парканом. Мешканці встановили, хто це зробив, і повернули йому його ж відходи.

Під час рейду екоінспектор склав на чоловіка протокол за статтею 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

В екоінспекції нагадали, що навіть коли для збору сміття створені всі умови, порядок залежить від того, чи користуються люди контейнерами, а не викидають відходи будь-де.

Нагадаємо, що на Миколаївщині виявили незаконне звалище відходів тваринного походження.

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

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