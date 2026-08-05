 Південний Буг продовжує забруднюватися через скиди комунальних підприємств, — Екоінспекція

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Головна Новини Екологія 12:55, 05 серпня, 2026

Південний Буг продовжує забруднюватися через скиди комунальних підприємств, — Екоінспекція

Вода у річці Південний Буг у Миколаєві, літо 2026 року, фото «МикВісті»Вода у річці Південний Буг у Миколаєві, літо 2026 року, фото «МикВісті»

Через регулярні скиди недостатньо очищених або неочищених стоків стан Південного Бугу продовжує погіршуватися. У Держекоінспекції кажуть, що головним джерелом забруднення залишаються комунальні підприємства зі зношеними або аварійними очисними спорудами.

Про це йдеться у відповіді Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу на запит «МикВісті».

Під час перевірок у стоках найчастіше фіксують перевищення допустимих рівнів завислих речовин, нітратів, сульфатів, хлоридів, алюмінію та амонійного азоту.

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У частини підприємств очисні споруди аварійні, не працюють або взагалі відсутні. Через це побутові стоки можуть потрапляти до Південного Бугу без механічного чи біологічного очищення.

«Фізичне зношення й руйнація очисних споруд призводять до прямого скиду неочищених стоків із високим вмістом забруднюючих речовин», — зазначили в екоінспекції.

За такі порушення інспектори складають протоколи, накладають штрафи та розраховують збитки для довкілля. Водночас під час воєнного стану планові перевірки обмежені, тому повністю контролювати ситуацію інспекція не може.

Нагадаємо, до 2030 року на реалізацію програми відновлення басейну річки Південний Буг планують спрямувати майже 29 мільярдів гривень. Для Миколаївської області передбачили 17 основних природоохоронних заходів, серед яких — реконструкція очисних споруд, встановлення прибережних захисних смуг і розчищення річок.

Читайте також статтю «МикВісті» «Одна річка для двох областей. Як стан Південного Бугу на Хмельниччині впливає на воду, яку отримує Миколаїв».

Нагадаємо, що у Черкаській області фермерське господарство почало використовувати воду із Синюхи для зрошення полів. Річка є однією з найбільших приток Південного Бугу, з якого нижче за течією забирають воду для централізованого водопостачання Миколаєва.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

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