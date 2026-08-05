У мерії Миколаєва дійшли висновку, що на відновлення 51 школи потрібно пів мільярда

Зруйнована будівля Миколаївського ліцею №51, серпень 2025 року, фото: «МикВісті»

На відновлення зруйнованої будівлі миколаївського ліцею №51 потрібно 470 мільйонів гривень.

Наразі підрядник розробив проєктну документацію, яка вже пройшла експертизу, повідомив «МикВісті» керівник Управління капітального будівництва Олексій Савчук.

— Експертиза вже пройдена, отримано фактично позитивний експертний звіт. Кінцева вартість склала 470 мільйонів гривень, — повідомив він.

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Донорам пропонують обидва варіанти: реконструкцію існуючої будівлі та повне нове будівництво закладу, яке коштує 1 мільярд гривень.

— У нас є заплановані донори, до яких ми можемо звернутись, але я поки не буду їх називати, тому що спочатку потрібно отримати фідбек, а потім вже про це говорити. Що стосується великого проєкту, то було спілкування і донори запитали проєктну документацію зі звітами і так далі. Зараз вони виходять на вивчення і фактично ми розуміємо, що 100% якийсь проєкт пройде, — сказав Олексій Савчук.

Раніше «МикВісті» писали, що у Миколаєві хочуть розробити ще один проєкт для зруйнованого обстрілом ліцею №51 — цього разу його реконструкції.

Журналістка «МикВісті» поцікавилася, чи відповідає це висновку технічної ради Управління капітального будівництва щодо подальшої долі зруйнованої будівлі ліцею. Тоді йшлося про те, що будівля не підлягає відновленню і потребує лише зносу та нового будівництва.

Натомість керівник Управління капітального будівництва Олексій Савчук повідомив, що перед розробкою другого проєкту — цього разу реконструкції ліцею — підрядна організація займатиметься технічним обстеженням зруйнованої будівлі, щоб з'ясувати, чи підлягає вона відновленню.

До цього міська влада вже замовляла проєкт нового будівництва «золотого» ліцею за 6,3 мільйона гривень, за яким побудувати школу з нуля коштуватиме понад 1 мільярд гривень.

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Миколаївський ліцей №51

Як відомо, побудувати новий ліцей коштуватиме 1 мільярд гривень, повідомив мер Олександр Сєнкевич. Щоб замовити проєкт нового будівництва з бюджету міста виділили 6,3 мільйона гривень.

Мер також сказав, що міжнародні донори не даватимуть таких коштів, у місцевому та державному бюджетах їх такої немає.

Хоча мер озвучив попередню вартість будівництва ліцею, наразі готового проєкту немає. Його мали розробити ще рік тому — до літа 2024 року. Однак термін розробки затягнувся — підрядник обіцяв завершити його до кінця березня 2025 року, однак знову не встиг цього зробити.

Народний депутат України Ігор Копитін висловився проти ідеї побудувати за новий ліцей. Він вважає, що треба відбудовувати зруйнований корпус, оскільки це коштуватиме близько 30 мільйонів гривень.

Водночас керівник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олексій Савчук заявив, що місто буде «вживати заходи», щоб побудувати новий ліцей №51.

Будівництво ліцею №51 у Миколаєві раніше потрапляло до переліку з п’яти об’єктів Миколаївщині, на відновлення яких з держбюджету виділили 667,9 мільйонів гривень у 2023 році. У будівлю цього навчального закладу у липні 2022 року влучила російська ракета.

Спочатку керівниця управління освіти міської ради Ганна Личко казала, що для Миколаєва школа №51 має велике значення, тому її будуть відбудовувати. Однак технічна рада при управлінні капітального будівництва міської ради дійшла висновку, що будівлю 51-го ліцею необхідно знести. Після цього мер Олександр Сєнкевич заявляв, що на її місці побудують новий, сучасний заклад з облаштованими для дітей укриттями.

Віцемер Миколаєва Анатолій Петров у коментарі «МикВісті» повідомив, що проєкт будівництва ліцею №51 буде розроблений до літа 2024 року. Пізніше він розповів, що там хочуть побудувати три корпуси для початкової, середньої та старшої ланок освіти.

Управління капітального будівництва міської ради у березні 2024 року уклало договір на розробку проєкту будівництва ліцею за 6,3 мільйона гривень.

А після розробки проєкту будівництвом навчального закладу повідомлялося, що займатиметься Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.