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Підрядник не встиг: на проєкт будівництва миколаївського ліцею №51 треба ще три місяці

Зруйнована будівля ліцею №51 у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»Зруйнована будівля ліцею №51 у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

Підрядник обіцяє розробити проєкт будівництва нового Миколаївського ліцею №51, замість зруйнованого, до кінця березня 2025 року. Ці роботи він мав виконати ще у грудні 2024 року, але не встиг.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Яким буде відновлення Миколаєва у 2025 році?».

Договір на розробку проєкту з підрядником уклали у березні 2024 року за 6,3 мільйона гривень. На сьогодні він встиг розробити лише першу стадію проєкту, повідомив «МикВісті» директор Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук. 

— Проєктувальник не встиг в повному обсязі виконати свої зобов'язання за договором. Він розробив лише першу стадію проєктної документації. Тому зараз підрядник каже, що це буде наприкінці березня, не раніше. У нього кожен день на рахунку, він про це знає, — додав він.

Загалом, пояснив Олексій Савчук, розробка проєкту будівництва закладу триває у два етапи:

  • загальні розрахунки та розташування будівель;
  • детальний опис проєкту, робіт та бюджету. 

А після розробки проєкту будівництвом навчального закладу займатиметься Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області. У перспективі — ці роботи має профінансувати держава.

Читайте також статтю «МикВісті» «Тут було наше життя». Чи відбудують зруйнований росіянами 51 ліцей у Миколаєві?».

Миколаївський ліцей №51

Будівництво ліцею №51 у Миколаєві потрапило до переліку з п’яти об’єктів Миколаївщині, на відновлення яких з держбюджету виділили 667,9 мільйонів гривень. У будівлю цього навчального закладу у липні 2022 року влучила російська ракета. 

Спочатку керівниця управління освіти міської ради Ганна Личко казала, що для Миколаєва школа №51 має велике значення, тому її будуть відбудовувати. Однак технічна рада при управлінні капітального будівництва міської ради дійшла висновку, що будівлю 51-го ліцею необхідно знести. Після цього мер Олександр Сєнкевич заявляв, що на її місці побудують новий, сучасний заклад з облаштованими для дітей укриттями.

Віцемер Миколаєва Анатолій Петров у коментарі «МикВісті» повідомив, що проєкт будівництва ліцею №51 буде розроблений до літа 2024 року. Пізніше він розповів, що там хочуть побудувати три корпуси для початкової, середньої та старшої ланок освіти.

При цьому Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради замовив розробку проектно-кошторисної документації на ремонт та встановлення вікон і дверей у школі №51.

Також повідомлялося, що на міжнародній виставці-конференції «Rebuild Ukraine» у Варшаві мер Миколаєві Олександр Сєнкевич представив проєкти відбудов дитячого садка та школи №51.

Управління капітального будівництва міської ради у березні 2024 року уклаїло договір на розробку проєкту будівництва ліцею за 6,3 мільйона гривень.

А після розробки проєкту будівництвом навчального закладу займатиметься Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.  

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