УКС Миколаєва ще не знає, чи можливо відновити 51 школу

Керівник Управління капітального будівництва Олексій Савчук та заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов на брифінгу, 22 січня 2026 рік, фото «МикВісті»

В Управлінні капітального будівництва міської ради обіцяють розробити технічне обстеження, яке покаже, чи можливо відновити ліцей №51 у Миколаєві.

Про це сказав керівник Управління капітального будівництва Олексій Савчук під час брифінгу 22 січня, пишуть «МикВісті».

Як відомо, міський голова Олександр Сєнкевич повідомляв, що гроші на нове будівництво ліцею №51 обіцяла надати держава. Але, нагадав Олексій Савчук, держава відмовилась фінансувати проєкт нового будівництва, вартість якого складає 1 мільярд гривень. Натомість міська влада наразі планує розробити ще один проєкт — цього разу на реконструкцію навчального закладу, додав він.

— Зараз воєнний час. Ми усі розуміємо, що пріоритети, у тому числі у держави, змінюються. Ми не можемо завчасно передбачити ті чи інші дії, які відбуваються. Станом на зараз ми укладаємо договір для того, щоб зменшити ці витрати і концептуально передивитися. Який проєкт знайде фінансування — можливо й до першого варіанту повернемось, а можливо це буде другий варіант. Але вже сьогодні ми бачимо, що ця необхідність є, тому розробляємо, — сказав Олексій Савчук.

Журналістка «МикВісті» поцікавилася, чи відповідає це висновку технічної ради Управління капітального будівництва щодо подальшої долі зруйнованої будівлі ліцею. Тоді йшлося про те, що будівля не підлягає відновленню і потребує лише зносу та нового будівництва.

Зруйнована будівля Миколаївського ліцею №51, серпень 2025 року, фото: «МикВісті»

Натомість Олексій Савчук повідомив, що перед розробкою другого проєкту — цього разу реконструкції ліцею — підрядна організація займатиметься розробкою технічного обстеження зруйнованої будівлі, щоб з'ясувати, чи підлягає вона відновленню.

— Яким чином відбувається ініціювання реалізації цього проєкту? Ми складаємо завдання на проєктування. В даному випадку — на реконструкцію. Це є завданням проєктування. Цей звіт буде зроблено безпосередньо проєктувальником перед розробкою проєктної документації. Після цього звіту буде проєктування, — пояснив Олексій Савчук.

Перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов додав, на його думку проєкт відновлення будівлі навчального закладу розроблятимуть лише у разі, якщо технічний звіт покаже, що це можливо зробити.

Реклама

— Якщо звіт буде негативний, то, думаю, що усе закривається і робота буде лише за технічним звітом, — додав він.

Раніше «МикВісті» писали, що у Миколаєві хочуть розробити ще один проєкт для зруйнованого обстрілом ліцею №51 — цього разу його реконструкції. До цього міська влада вже замовляла проєкт нового будівництва «золотого» ліцею за 6,3 мільйона гривень, за яким побудувати школу з нуля коштуватиме понад 1 мільярд гривень.

Читайте статтю «МикВісті» «Це наша домівка». Як навчає учнів зруйнований 51 ліцей та чи варто чекати на його відбудову?»

Миколаївський ліцей №51

Як відомо, побудувати новий ліцей коштуватиме 1 мільярд гривень, повідомив мер Олександр Сєнкевич. Щоб замовити проєкт нового будівництва з бюджету міста виділили 6,3 мільйона гривень.

Мер також сказав, що міжнародні донори не даватимуть таких коштів, у місцевому та державному бюджетах їх такої немає.

Хоча мер озвучив попередню вартість будівництва ліцею, наразі готового проєкту немає. Його мали розробити ще рік тому — до літа 2024 року. Однак термін розробки затягнувся — підрядник обіцяв завершити його до кінця березня 2025 року, однак знову не встиг цього зробити.

Народний депутат України Ігор Копитін висловився проти ідеї побудувати за новий ліцей. Він вважає, що треба відбудовувати зруйнований корпус, оскільки це коштуватиме близько 30 мільйонів гривень.

Водночас керівник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олексій Савчук заявив, що місто буде «вживати заходи», щоб побудувати новий ліцей №51.

Будівництво ліцею №51 у Миколаєві раніше потрапляло до переліку з п’яти об’єктів Миколаївщині, на відновлення яких з держбюджету виділили 667,9 мільйонів гривень у 2023 році. У будівлю цього навчального закладу у липні 2022 року влучила російська ракета.

Спочатку керівниця управління освіти міської ради Ганна Личко казала, що для Миколаєва школа №51 має велике значення, тому її будуть відбудовувати. Однак технічна рада при управлінні капітального будівництва міської ради дійшла висновку, що будівлю 51-го ліцею необхідно знести. Після цього мер Олександр Сєнкевич заявляв, що на її місці побудують новий, сучасний заклад з облаштованими для дітей укриттями.

Віцемер Миколаєва Анатолій Петров у коментарі «МикВісті» повідомив, що проєкт будівництва ліцею №51 буде розроблений до літа 2024 року. Пізніше він розповів, що там хочуть побудувати три корпуси для початкової, середньої та старшої ланок освіти.

Управління капітального будівництва міської ради у березні 2024 року уклало договір на розробку проєкту будівництва ліцею за 6,3 мільйона гривень.

А після розробки проєкту будівництвом навчального закладу повідомлялося, що займатиметься Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.