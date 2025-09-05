В УКС Миколаєва пообіцяли «вживати заходи», щоб побудувати школу за ₴1 млрд, на яку немає грошей у донорів та в бюджеті

Зруйнована будівля Миколаївського ліцею №51, серпень 2025 року, фото: «МикВісті»

Керівник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олексій Савчук заявив, що місто буде «вживати заходи», щоб побудувати новий ліцей №51.

Про це він сказав під час свого онлайн-брифінгу 4 вересня, пишуть «МикВісті».

Як відомо, побудувати новий ліцей коштуватиме 1 мільярд гривень. Однак, казав раніше мер Олександр Сєнкевич, міжнародні донори не даватимуть таких коштів, у місцевому та державному бюджетах їх такої немає.

Хоча мер озвучив попередню вартість будівництва ліцею, наразі готового проєкту немає. Його мали розробити ще рік тому — до літа 2024 року. Однак термін розробки затягнувся — підрядник обіцяв завершити його до кінця березня 2025 року, однак знову не встиг цього зробити.

Наразі, каже Олексій Савчук, проєктування нового будівництва ліцею перебуває на фінальній стадії.

— Не менший важливий об'єкт у нас — це нове будівництво ліцею № 51. Зараз проєкт знаходиться на фінальній стадії та в подальшому ми будемо вживати заходи щодо його реалізації. Це найбільша школа в районі, тому це дуже важливий об'єкт, я вважаю, — сказав Олексій Савчук.

Нагадаємо, що на розробку проєкту нового будівництва ліцею №51 місто вже витратило 6,3 мільйона гривень.

А народний депутат України Ігор Копитін висловився проти ідеї побудувати за новий ліцей. Він вважає, що треба відбудовувати зруйнований корпус, оскільки це коштуватиме близько 30 мільйонів гривень.

Скриншот ескізного проєкту майбутньої будівлі ліцею

Миколаївський ліцей №51

Будівництво ліцею №51 у Миколаєві раніше потрапляло до переліку з п’яти об’єктів Миколаївщині, на відновлення яких з держбюджету виділили 667,9 мільйонів гривень у 2023 році. У будівлю цього навчального закладу у липні 2022 року влучила російська ракета.

Спочатку керівниця управління освіти міської ради Ганна Личко казала, що для Миколаєва школа №51 має велике значення, тому її будуть відбудовувати. Однак технічна рада при управлінні капітального будівництва міської ради дійшла висновку, що будівлю 51-го ліцею необхідно знести. Після цього мер Олександр Сєнкевич заявляв, що на її місці побудують новий, сучасний заклад з облаштованими для дітей укриттями.

Книжки під завалами у Миколаївському ліцеї №51, серпень 2025 року, фото: «МикВісті»

Віцемер Миколаєва Анатолій Петров у коментарі «МикВісті» повідомив, що проєкт будівництва ліцею №51 буде розроблений до літа 2024 року. Пізніше він розповів, що там хочуть побудувати три корпуси для початкової, середньої та старшої ланок освіти.

При цьому Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради замовив розробку проектно-кошторисної документації на ремонт та встановлення вікон і дверей у школі №51.

Також повідомлялося, що на міжнародній виставці-конференції «Rebuild Ukraine» у Варшаві мер Миколаєві Олександр Сєнкевич представив проєкти відбудови дитячого садка та школи №51.

Управління капітального будівництва міської ради у березні 2024 року уклаїло договір на розробку проєкту будівництва ліцею за 6,3 мільйона гривень.

А після розробки проєкту будівництвом навчального закладу займатиметься Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.