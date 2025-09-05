Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    5 вересня, 2025

  • 21.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 5 вересня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 21.8° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В УКС Миколаєва пообіцяли «вживати заходи», щоб побудувати школу за ₴1 млрд, на яку немає грошей у донорів та в бюджеті

Зруйнована будівля Миколаївського ліцею №51, серпень 2025 року, фото: «МикВісті»Зруйнована будівля Миколаївського ліцею №51, серпень 2025 року, фото: «МикВісті»

Керівник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олексій Савчук заявив, що місто буде «вживати заходи», щоб побудувати новий ліцей №51. 

Про це він сказав під час свого онлайн-брифінгу 4 вересня, пишуть «МикВісті».

Як відомо, побудувати новий ліцей коштуватиме 1 мільярд гривень. Однак, казав раніше мер Олександр Сєнкевич, міжнародні донори не даватимуть таких коштів, у місцевому та державному бюджетах їх такої немає. 

Хоча мер озвучив попередню вартість будівництва ліцею, наразі готового проєкту немає. Його мали розробити ще рік тому — до літа 2024 року. Однак термін розробки затягнувся — підрядник обіцяв завершити його до кінця березня 2025 року, однак знову не встиг цього зробити.

Реклама

Наразі, каже Олексій Савчук, проєктування нового будівництва ліцею перебуває на фінальній стадії.

— Не менший важливий об'єкт у нас — це нове будівництво ліцею № 51. Зараз проєкт знаходиться на фінальній стадії та в подальшому ми будемо вживати заходи щодо його реалізації. Це найбільша школа в районі, тому це дуже важливий об'єкт, я вважаю, — сказав Олексій Савчук.

Читайте також статтю «МикВісті» «Це наша домівка». Як навчає учнів зруйнований 51 ліцей та чи варто чекати на його відбудову?».

Нагадаємо, що на розробку проєкту нового будівництва ліцею №51 місто вже витратило 6,3 мільйона гривень.

А народний депутат України Ігор Копитін висловився проти ідеї побудувати за новий ліцей. Він вважає, що треба відбудовувати зруйнований корпус, оскільки це коштуватиме близько 30 мільйонів гривень.

Скриншот ескізного проєкту майбутньої будівлі ліцеюСкриншот ескізного проєкту майбутньої будівлі ліцею

Миколаївський ліцей №51

Будівництво ліцею №51 у Миколаєві раніше потрапляло до переліку з п’яти об’єктів Миколаївщині, на відновлення яких з держбюджету виділили 667,9 мільйонів гривень у 2023 році. У будівлю цього навчального закладу у липні 2022 року влучила російська ракета.

Спочатку керівниця управління освіти міської ради Ганна Личко казала, що для Миколаєва школа №51 має велике значення, тому її будуть відбудовувати. Однак технічна рада при управлінні капітального будівництва міської ради дійшла висновку, що будівлю 51-го ліцею необхідно знести. Після цього мер Олександр Сєнкевич заявляв, що на її місці побудують новий, сучасний заклад з облаштованими для дітей укриттями.

Книжки під завалами у Миколаївському ліцеї №51, серпень 2025 року, фото: «МикВісті»Книжки під завалами у Миколаївському ліцеї №51, серпень 2025 року, фото: «МикВісті»

Віцемер Миколаєва Анатолій Петров у коментарі «МикВісті» повідомив, що проєкт будівництва ліцею №51 буде розроблений до літа 2024 року. Пізніше він розповів, що там хочуть побудувати три корпуси для початкової, середньої та старшої ланок освіти.

При цьому Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради замовив розробку проектно-кошторисної документації на ремонт та встановлення вікон і дверей у школі №51.

Також повідомлялося, що на міжнародній виставці-конференції «Rebuild Ukraine» у Варшаві мер Миколаєві Олександр Сєнкевич представив проєкти відбудови дитячого садка та школи №51.

Управління капітального будівництва міської ради у березні 2024 року уклаїло договір на розробку проєкту будівництва ліцею за 6,3 мільйона гривень.

А після розробки проєкту будівництвом навчального закладу займатиметься Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.  

Останні новини про: Відбудова

90 покрівель та 750 вікон: в мерії Миколаєва відзвітували про ліквідацію наслідків атак РФ
«Краще відбудувати те, що є», — нардеп Копитін не підтримує ідею будувати новий ліцей №51 у Миколаєві за мільярд гривень
Сухомлин: новий водогін на 100% готовий для прокачки води в Миколаїв
Реклама

Читайте також:

новини

За три роки з Миколаєва поїхало більше 75 тисяч людей, — дані мерії

Аліна Квітко
новини

В мерії відзвітували, що роблять для відновлення бізнесу в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

«Стан на критичному рівні», — на заміну частини трамвайних колій у Миколаєві потрібно ₴300 млн

Юлія Бойченко
новини

Сєнкевич запросив депутатів разом формувати нові умови конкурсу з сортування сміття: Запросимо інвесторів та Данію

Аліна Квітко
новини

Депутат Січко просить вирішити питання автівок, які паркуються на тротуарі вздовж Соборної: «Пройти просто неможливо»

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відбудова

Сухомлин: новий водогін на 100% готовий для прокачки води в Миколаїв
«Краще відбудувати те, що є», — нардеп Копитін не підтримує ідею будувати новий ліцей №51 у Миколаєві за мільярд гривень
90 покрівель та 750 вікон: в мерії Миколаєва відзвітували про ліквідацію наслідків атак РФ

Сухомлин: воду в квартири миколаївців можуть подати вже за два тижні

Служба відновлення у 2026 році планує почати ремонт Інгульського мосту в Миколаєві

Судді у справі ексголови Верховного суду з Миколаєва Князєва заявили про втручання у роботу

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay