Миколаїв витратив ₴6 млн, щоб спроєктувати «золоту» школу за мільярд гривень: донори не збираються це фінансувати

Зруйнована будівля ліцею №51 у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

Міжнародні партнери не фінансуватимуть будівництво нового Миколаївського ліцею №51, замість зруйнованого. На розробку проєкту нового будівництва місто вже витратило 6,3 мільйона гривень.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич під час пресконференції 30 липня, передають «МикВісті».

— Вартість цієї школи, я думаю, що це буде дуже дорого, мабуть, більше, ніж мільярд гривень за сучасними технологіями і фактично з нуля. Плануємо звертатися до наших партнерів. Поки що наші партнери розглядають участь в цьому, але після повномасштабного вторгнення, тому що вони не бачать можливість вкладення великих коштів в один об'єкт. Самі розумієте, якщо вкласти велику кількість коштів в один об'єкт, то один прильот ракети знищує всі ці фінансові вкладення, — сказав Олександр Сєнкевич.

Він уточнив, що на сьогодні розробка проєкту нового будівництва ліцею №51 знаходиться на фінальній стадії. Зазначимо, що за інформацією «МикВісті», вартість об‘єкта на сьогодні оцінюють в близько 1,2 мільярда гривень.

— Я думаю, що за результатами проєктування ми зможемо вийти і показати цей проєкт містянам. Для цього, я думаю, зробимо окрему зустріч з журналістами і розкажемо про цю школу. Власне, будемо сподіватися, що роботи почнуться хоча б підготовчі, як тільки будемо мати проєкт з експертизою, і вже зможемо ділити його на черги і займатися питанням проведення торгів, хоча б на підготовчі роботи, — додав мер.

Скриншот ескізного проєкту майбутньої будівлі ліцею

Нагадаємо, раніше підрядник обіцяв розробити проєкт будівництва нового Миколаївського ліцею №51 до кінця березня 2025 року.

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Миколаївський ліцей №51

Будівництво ліцею №51 у Миколаєві потрапило до переліку з п’яти об’єктів Миколаївщині, на відновлення яких з держбюджету виділили 667,9 мільйонів гривень. У будівлю цього навчального закладу у липні 2022 року влучила російська ракета.

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Спочатку керівниця управління освіти міської ради Ганна Личко казала, що для Миколаєва школа №51 має велике значення, тому її будуть відбудовувати. Однак технічна рада при управлінні капітального будівництва міської ради дійшла висновку, що будівлю 51-го ліцею необхідно знести. Після цього мер Олександр Сєнкевич заявляв, що на її місці побудують новий, сучасний заклад з облаштованими для дітей укриттями.

Віцемер Миколаєва Анатолій Петров у коментарі «МикВісті» повідомив, що проєкт будівництва ліцею №51 буде розроблений до літа 2024 року. Пізніше він розповів, що там хочуть побудувати три корпуси для початкової, середньої та старшої ланок освіти.

При цьому Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради замовив розробку проектно-кошторисної документації на ремонт та встановлення вікон і дверей у школі №51.

Також повідомлялося, що на міжнародній виставці-конференції «Rebuild Ukraine» у Варшаві мер Миколаєві Олександр Сєнкевич представив проєкти відбудови дитячого садка та школи №51.

Управління капітального будівництва міської ради у березні 2024 року уклаїло договір на розробку проєкту будівництва ліцею за 6,3 мільйона гривень.

А після розробки проєкту будівництвом навчального закладу займатиметься Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.