«Це наша домівка». Як навчає учнів зруйнований 51 ліцей та чи варто чекати на його відбудову?

Зруйнована будівля Миколаївського ліцею №51, серпень 2025 року, фото: «МикВісті»

Вже четвертий навчальний рік поспіль Миколаївський ліцей №51 не може приймати учнів у своїх стінах. В будівлю закладу у липні 2022 року влучила ворожа ракета, зруйнувавши майже кожен кабінет ліцею. Відтоді учні змушені навчатися онлайн, повернути до очного навчання вдалося лише початкову школу. Однак у ліцеї вірять, що їх навчальний заклад відбудуть і учні повернуться до навчання за партами.

Як сьогодні живе ліцей та що очікує на миколаївський заклад у майбутньому — дізнавалися «МикВісті».

«Вціліло лише одне крило». Як без будівлі ліцей навчає учнів?

Перед початком 1 вересня до школи прийшло багато батьків — вони отримували шкільні книжки для своїх дітей до нового навчального року.

Цього навчального року учні початкової школи навчатимуться офлайн, решта — онлайн, розповів «МикВісті» директор ліцею №51 Євген Масюта.

— Школа працює. Початкова школа 100% матиме очне навчання. В нас раніше було приміщення для перших класів, зараз ми його використовуємо як початкову школу. Ще там навчаються п'яті класи. Для шостих класів нам дали кабінет у сусідньому ліцеї, 7-11 — навчатимуться дистанційно–, — сказав Євген Масюта.

Директор Миколаївського ліцею №51 Євген Масюта, серпень 2025 року, фото: «МикВісті»

Директор показав нам зруйновану будівлю закладу. Каже, зруйновано «майже кожен кабінет»: бібліотеку, актову та спортивну залу, їдальню, центральний вхід, навчальні кабінети.

«Вціліло лише те крило, де були початкові класи. Воно не зруйноване, але суттєво пошкоджене», — додав він.

Попри це, каже директор, учні продовжують навчання, беруть участь у олімпіадах та навіть утримують 200 балів на НМТ (національний мультимедійний тест, — прим.). Однак все ж є певний відтік учнів: у 2022 році їх кількість складала 1300, зараз — 800.

Укриття в Миколаївському ліцеї №51, серпень 2025 року, фото: «МикВісті»

Далі Євген Масюта продовжив показувати наслідки російського удару по закладу.

«От я йду тут (повз руїн закладу, — прим.) зараз з вами … важко. Я не знаю як можна охарактеризувати тих людей, які приймали таке рішення. Це ж освітній заклад, це діти. Це наша домівка. А коли руйнують домівку, де велику частину свого життя пройшли спочатку батьки, зараз їх діти, то це завжди важко», — сказав він, дивлячись на зруйнований навчальний заклад.

Книжки під завалами у Миколаївському ліцеї №51, серпень 2025 року, фото: «МикВісті»

Директор розповів, що відбудову ліцею планують розбити на черги. Спочатку — побудувати перший корпус і розпочати там освітній процес.

«Ми сподіваємось на краще. Інакше не може бути. Діти дуже чекають, щоб заклад скоріше відбудували. А викладачі кажуть, що якби вони не вірили у це, то вже б давно звільнилися», — додав Євген Масюта.

Якщо навчальні заклади зобов'яжуть перейти на очне навчання, 51 ліцею потрібна буде додаткова будівля, пояснив директор навчального закладу.

«Якщо буде така будівля, хоча б невеличка, то можна буде працювати у дві зміни. Так, важко, але ми усе життя працювали у дві зміни. Тут раніше було 48 класів», — додав директор.

Дитячі малюнки у Миколаївському ліцеї №51, серпень 2025 року, фото: «МикВісті»

Як виглядає ескіз нового будівництва ліцею?

Спочатку місцева влада розглядала два варіанти майбутнього ліцею: реконструювати заклад або знести та побудувати на цьому місці новий.

Для цього управління освіти міської ради замовило технічний звіт стану ліцею. Результати звіту такі: частина закладу не підлягає подальшій експлуатації, частина — в аварійному стані. Том вказувалося, що деякі конструкції мають задовільний стан, але їх дефекти та пошкодження можуть знизити строк їх роботи.

Остаточне рішення щодо майбутнього 51 ліцею оголосили у травні 2023 року: заклад знесуть та на його місці побудують новий.

Це рішення насамперед пов'язано з тим, що будувати нову школу значно дешевше, ніж відновлювати пошкоджену, пояснив раніше заступник міського голови Анатолій Петров.

«Ще до війни заклад був ІІІ категорії аварійності, а їх всього існує ІV. Плюс відбувся приліт, є руйнування закладу. Після технічного звіту було прийнято рішення збудувати нову школу», — сказав віцемер.

Скриншот ескізного проєкту майбутньої будівлі ліцею

Скриншот ескізного проєкту майбутньої будівлі ліцею Скриншот ескізного проєкту майбутньої будівлі ліцею

Скриншот ескізного проєкту майбутньої будівлі ліцею

Ще у 2023 році міська влада розробила ескіз відбудови ліцею №51. Всього планується побудувати три основних корпуси: для початкових, середніх та старших класів, повідомив раніше у коментарі «МикВісті» директор Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук: «Це чотириповерхова, двоповерхова і одноповерхова будівлі, які будуть сформовані по вікових групах».

Передбачається, що загальна площа нового ліцею складатиме приблизно 18 тисяч квадратних метрів та зможе розмістити 1500 учнів. Під кожним корпусом планують збудувати бомбосховище. У підвалах хочуть розмістити бібліотеку, учбовий тир та гардеробну.

Окрім трьох головних корпусів за ескізом на території нового ліцею також хочуть побудувати адміністративний корпус, спортивний комплекс, рекреаційні зони, стадіон та два спортивні майданчики.

«Не в наш час робити такі проєкти». Відбудова ліцею коштуватиме більше 1 млрд грн

Однак ескіз це лише орієнтовна картинка того, як міг би виглядати новий ліцей. Реальні розрахунки будуть представлені вже у проєкті нового будівництва закладу, на який зараз очікує замовник — Управління капітального будівництва міської ради. Його мали розробити ще рік тому, але підрядник не встиг розробити проєкт вчасно. Загалом його розробка триває у два етапи, пояснив директор управління Олексій Савчук:

загальні розрахунки та розташування будівель;

детальний опис проєкту, робіт та бюджету.

Зруйнована будівля Миколаївського ліцею №51, серпень 2025 року, фото: «МикВісті»

На розробку проєкту з міського бюджету витратили 6,3 мільйона гривень, наразі ці роботи на фінальній стадії. Але вже відомо, що побудувати новий ліцей коштуватиме понад 1 мільярд гривень. Проте міжнародні партнери не даватимуть ці кошти до завершення повномасштабної війни, сказав міський голова Олександр Сєнкевич.

«Вартість цієї школи, я думаю, що це буде дуже дорого, мабуть, більше, ніж мільярд гривень за сучасними технологіями і фактично з нуля. Плануємо звертатися до наших партнерів. Поки що наші партнери розглядають участь в цьому, але після повномасштабного вторгнення, тому що вони не бачать можливість вкладення великих коштів в один об'єкт. Самі розумієте, якщо вкласти велику кількість коштів в один об'єкт, то один прильот ракети знищує всі ці фінансові вкладення», — сказав Олександр Сєнкевич.

Книжки під завалами у Миколаївському ліцеї №51, серпень 2025 року, фото: «МикВісті»

Проти ідеї будувати новий навчальний заклад за 1 мільярд гривень у коментарі «МикВісті» висловився народний депутат Ігор Копитін, до виборчого округу якого входить ліцей №51. Натомість, каже він, варто розглянути варіант відбудови зруйнованого корпусу навчального закладу.

«Я з самого початку казав, що краще відбудувати те. Не в наш час робити такі проєкти. Наскільки я пам'ятаю, там вартість будівництва біля мільярда гривень. Я вважаю, що можна було орієнтовно за 30 мільйонів гривень відбудувати те, що є, щоб діти навчались, і був би у нас заклад. А вже потім, на майбутнє, можна було ще побудувати», — вважає Ігор Копитін.

Після розробки проєкту будівництвом ліцею має займатися Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області. Але у державному бюджеті немає таких коштів на будівництво нового закладу, каже нардеп Ігор Копитін.

«У держави таких коштів немає. І я так розумію, що іноземні спонсори теж не будуть зараз виділяти на це кошти, на жаль», — додав він.

Книжки до нового навчального року у Миколаївському ліцеї №51, серпень 2025 року, фото: «МикВісті»

1 мільярд гривень — досить велика сума для будівництва нового навчального закладу під час війни. Для того, щоб отримати її місту довелося витратити вже понад 6 мільйонів гривень.

Зараз ми чуємо, що у держави таких коштів немає, а міжнародні партнери навряд чи захочуть вкладати власні гроші у такий проєкт. І це не пов'язано з їх небажанням робити цього — поки триває війна, є ризик знову отримати зруйнований об'єкт.

Тому наскільки реально буде втілити цю картинку у життя — сказати важко. Можливо, після презентації проєкту нового будівництва ліцею №51 ми зможемо почути більш чіткі плани щодо майбутнього закладу.

Юлія Бойченко, «МикВісті»