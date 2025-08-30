Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

«Краще відбудувати те, що є», — нардеп Копитін не підтримує ідею будувати новий ліцей №51 у Миколаєві за мільярд гривень

Зруйнована будівля Миколаївського ліцею №51, серпень 2025 року, фото: «МикВісті»Зруйнована будівля Миколаївського ліцею №51, серпень 2025 року, фото: «МикВісті»

Народний депутат України Ігор Копитін висловився проти ідеї побудувати за 1 мільярд гривень новий Миколаївський ліцей №51, замість зруйнованого корпусу. 

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Це наша домівка». Як навчає учнів зруйнований 51 ліцей та чи варто чекати на його відбудову?».

Натомість, сказав нам у коментарі нардеп, варто розглянути варіант відбудови зруйнованого корпусу навчального закладу. 

«Я з самого початку казав, що краще відбудувати те, що є. Не в наш час робити такі проєкти. Наскільки я пам'ятаю, там вартість будівництва біля мільярда гривень. Я вважаю, що можна було орієнтовно за 30 мільйонів гривень відбудувати те, що є, щоб діти навчались, і був би у нас заклад. А вже потім, на майбутнє, можна було ще побудувати», — вважає нардеп Ігор Копитін, до виборчого округу якого входить ліцей №51.

Після розробки проєкту будівництвом ліцею має займатися Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області. Але у державному бюджеті немає таких коштів на будівництво нового закладу, каже нардеп Ігор Копитін.

«У держави таких коштів немає. І я так розумію, що іноземні спонсори теж не будуть зараз виділяти на це кошти, на жаль», — додав він.

Нагадаємо, раніше підрядник мав розробити проєкт будівництва нового Миколаївського ліцею №51 до літа 2024 року, потім обіцяв завершити його — до кінця березня 2025 року, однак не встиг цього зробити.

Попередньо відомо, що вартість будівництва нового ліцею за проєктом оцінюють у понад 1 мільярд гривень. Про це сказав міський голова Олександр Сєнкевич. За його словами, міжнародні партнери не фінансуватимуть будівництво нового. На розробку проєкту нового будівництва місто вже витратило 6,3 мільйона гривень.

Миколаївський ліцей №51

Будівництво ліцею №51 у Миколаєві раніше потрапляло до переліку з п’яти об’єктів Миколаївщині, на відновлення яких з держбюджету виділили 667,9 мільйонів гривень у 2023 році. У будівлю цього навчального закладу у липні 2022 року влучила російська ракета.

Спочатку керівниця управління освіти міської ради Ганна Личко казала, що для Миколаєва школа №51 має велике значення, тому її будуть відбудовувати. Однак технічна рада при управлінні капітального будівництва міської ради дійшла висновку, що будівлю 51-го ліцею необхідно знести. Після цього мер Олександр Сєнкевич заявляв, що на її місці побудують новий, сучасний заклад з облаштованими для дітей укриттями.

Книжки під завалами у Миколаївському ліцеї №51, серпень 2025 року, фото: «МикВісті»Книжки під завалами у Миколаївському ліцеї №51, серпень 2025 року, фото: «МикВісті»

Віцемер Миколаєва Анатолій Петров у коментарі «МикВісті» повідомив, що проєкт будівництва ліцею №51 буде розроблений до літа 2024 року. Пізніше він розповів, що там хочуть побудувати три корпуси для початкової, середньої та старшої ланок освіти.

При цьому Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради замовив розробку проектно-кошторисної документації на ремонт та встановлення вікон і дверей у школі №51.

Також повідомлялося, що на міжнародній виставці-конференції «Rebuild Ukraine» у Варшаві мер Миколаєві Олександр Сєнкевич представив проєкти відбудови дитячого садка та школи №51.

Управління капітального будівництва міської ради у березні 2024 року уклаїло договір на розробку проєкту будівництва ліцею за 6,3 мільйона гривень.

А після розробки проєкту будівництвом навчального закладу займатиметься Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.  

«Це наша домівка». Як навчає учнів зруйнований 51 ліцей та чи варто чекати на його відбудову?

Юлія Бойченко

