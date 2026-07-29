У Єланецькій громаді три навчальні заклади приєднали до ліцею, створивши його філії

У Єланецькій громаді реорганізували три гімназії. Ілюстративне фото Знай.UA

У Єланецькій громаді три гімназії — Великосербулівську, Новоолександрівську та Ясногородську — до ліцею місцевого №1, утворивши філії. Там навчається мала кількість учнів. Водночас питання стосовно ще двох гімназії ще обговорюватимуть на громадських слуханнях.

Відповідні рішення ухвалили на засіданні Єланецької селищної ради 15 липня, пишуть «МикВісті».

У рішеннях селищної ради вказано, що станом на 1 липня у Великосербулівській гімназії 36 учнів, у Новоолександрівській — 37, у Ясногородській — 41. Приєднання до Єланецького ліцею №1 обґрунтували створенням умов для повної середньої освіти, запровадженням профільного навчання, раціонального та ефективного використання та модернізації закладів освіти.

Селищна рада ухвалила рішення про приєднання трьох гімназії до Єланецького ліцею №1, утворивши філії навчального закладу. У філіях буде забезпечуватися здобуття початкової та базової середньої освіти.

Сесія Єланецької селищної ради 15 липня. Фото зі сторінки селищної ради Сесія Єланецької селищної ради 15 липня. Фото зі сторінки селищної ради Сесія Єланецької селищної ради 15 липня. Фото зі сторінки селищної ради

Водночас, на сторінці Єланецького селищної ради зазначається, що на сесії ухвалили рішення про продовження терміну громадського обговорення щодо приєднання Великосолонівської гімназії до Єланецького ліцею №1 та Нововасилівської гімназії до Возсіятського ліцею.

У проєктах рішення сесії зазначається, що у Великосолонівській та Нововасилівських гімназіях навчається по 47 учнів. Щодо обох навчальних закладів продовжили обговорення до 10 липня 2027 року, а розпочали їх рік тому — у 2025 році.

Реорганізація закладів освіти

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На сесії у липні депутати Південноукраїнської міської ради підтримали рішення про зміну типу та перейменування Іванівської гімназії. Заклад працюватиме як Іванівська початкова школа, де навчатимуться учні 1–4 класів.

Також за рішення Баштанської міської ради від 1 червня передбачено зміну типу ліцеїв №1 та №2 і припинення набору учнів до 10-х класів у 2026–2027 навчальному році. Згідно з документом, з 1 вересня 2027 року ліцей «ТЕМП» змінить тип і стане Баштанським ліцеєм. Саме він забезпечуватиме профільну середню освіту для старшокласників громади.

Проте батьки учнів у Баштанці виступили проти рішення міської ради.

У Коблівській громаді реорганізують три заклади освіти. Два ліцей припинять діяльність як окремі юридичні особи та будуть приєднані до Коблівського ліцею.

Що передбачає реформа старшої школи?

Реформа старшої школи є частиною загальнонаціональної освітньої реформи «Нова українська школа». Вона передбачає перехід на 12-річне навчання та поділ школи на три рівні: початкову, базову та старшу.

Старша школа (10–12 класи) має функціонувати у форматі академічних або професійних ліцеїв. В академічних ліцеях учні обиратимуть профілі навчання — гуманітарний, математичний, природничий тощо — з поглибленим вивченням окремих предметів. При цьому такі заклади планують укрупнювати, що може призвести до закриття старших класів у малих громадах та необхідності щоденного підвозу учнів.

Запуск реформи старшої школи на загальнодержавному рівні запланований на 2027 рік. Вона стане наступним етапом розвитку освітньої реформи «Нова українська школа». Саме з цього часу випускники 9-х класів зможуть продовжити навчання в академічних ліцеях, обравши профільні напрями та предмети відповідно до майбутньої професії.

Реалізація реформи передбачена поетапно: