У Коблівській громаді змінюють мережу шкіл: два заклади приєднають до одного ліцею

У Коблівській громаді реорганізують три заклади освіти. Фото для ілюстрації з архіву МикВісті

У Коблівській громаді реорганізують три заклади освіти. Два ліцей припинять діяльність як окремі юридичні особи та будуть приєднані до Коблівського ліцею.

Відповідне рішення ухвалила Коблівська сільська рада.

Згідно з документом, Тузлівський ліцей та Український ліцей припинять діяльність як окремі юридичні особи. Їх приєднають до Коблівського ліцею, який стане правонаступником усіх майнових прав і зобов’язань цих закладів.

Після реорганізації на базі Коблівського ліцею створять дві філії без статусу юридичної особи — це Тузлівську гімназію та Українську гімназію з дошкільним підрозділом.

Також реорганізують дитячий садок «Васильок» у селі Українка. Його приєднають до Українського ліцею, де створять дошкільний підрозділ. Після завершення подальшої реорганізації цей підрозділ працюватиме у складі Української гімназії Коблівського ліцею.

У рішенні зазначається, що такі зміни проводять для підвищення якості освіти та більш ефективного використання ресурсів громади.

Для проведення реорганізації створять спеціальну комісію, яка оформить передачу майна, документів і зобов’язань до Коблівського ліцею. Процедура завершиться після внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

Окремо у сільській раді наголосили, що працівникам реорганізованих закладів запропонують працевлаштування у закладах освіти Коблівської громади, але за наявності вакантних посад. Якщо вакансій не буде або працівники відмовляться від запропонованої роботи, їх попередять про можливе звільнення.

Раніше повідомлялося, що і у Коблівській громаді побудують «Хаб стійкості», щоб надавати психологічну та правову допомогу, а також проводити навчання. Вартість будівництва складе 12,9 мільйона гривень.

Реорганізація закладів освіти

На сесії у липні депутати Південноукраїнської міської ради підтримали рішення про зміну типу та перейменування Іванівської гімназії. Заклад працюватиме як Іванівська початкова школа, де навчатимуться учні 1–4 класів.

Також за рішення Баштанської міської ради від 1 червня передбачено зміну типу ліцеїв №1 та №2 і припинення набору учнів до 10-х класів у 2026–2027 навчальному році. Згідно з документом, з 1 вересня 2027 року ліцей «ТЕМП» змінить тип і стане Баштанським ліцеєм. Саме він забезпечуватиме профільну середню освіту для старшокласників громади.

Проте батьки учнів у Баштанці виступили проти рішення міської ради.

Що передбачає реформа старшої школи?

Реформа старшої школи є частиною загальнонаціональної освітньої реформи «Нова українська школа». Вона передбачає перехід на 12-річне навчання та поділ школи на три рівні: початкову, базову та старшу.

Старша школа (10–12 класи) має функціонувати у форматі академічних або професійних ліцеїв. В академічних ліцеях учні обиратимуть профілі навчання — гуманітарний, математичний, природничий тощо — з поглибленим вивченням окремих предметів. При цьому такі заклади планують укрупнювати, що може призвести до закриття старших класів у малих громадах та необхідності щоденного підвозу учнів.

Запуск реформи старшої школи на загальнодержавному рівні запланований на 2027 рік. Вона стане наступним етапом розвитку освітньої реформи «Нова українська школа». Саме з цього часу випускники 9-х класів зможуть продовжити навчання в академічних ліцеях, обравши профільні напрями та предмети відповідно до майбутньої професії.

Реалізація реформи передбачена поетапно: