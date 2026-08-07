Миколаїв проситиме донорів допомогти з відновленням вікон після удару «Шахеда» по ліцею №40

Школа, у яку 2 серпня влетів реактивний «Шахед». Фото: ОВА

У Миколаєві влада проситиме допомоги міжнародних партнерів для відновлення пошкодженої будівлі ліцею №40. Через пошкодження вікон є сумніви, що школу вдасться вчасно підготувати до старту навчального року.

Про це міський голова Олександр Сєнкевич розповів в ефірі ТРК «МАРТ».

Він розповів, що у ліцеї навчаються близько 800 дітей. Нині після російської атаки реактивним дроном будівля зазнала значних пошкоджень — вибуховою хвилею вибило вікна.

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— Там навчаються близько 800 дітей. Я приїхав туди вночі. Наступного дня вдень роботи вже йшли. Колектив школи дуже працьовиті люди, одразу прибирали скло, підмітали. Звичайно в школі з одного боку повністю немає вікон. Вилетіли і з іншої сторони. Ми шукаємо у наших партнерів з Данії, Норвегії, щоб вони допомогли вставити вікна. Питання №1 — вставити вікна, щоб закрити школу до зими, щоб там можна було навчатись, — сказав Олександр Сєнкевич.

При цьому мер зазначив, що укриття, облаштоване за підтримки міжнародних партнерів, удар повністю витримало.

— Укриття, яке було створено нашими партнерами, показало себе найкращим способом, бо цей реактивний «Шахед» влетів у будівлю під місце, де знаходиться укриття. Там на 10 сантиметрів відшарувалась побілка, — зазначив він.

Згорівший від удару шкільний автобус. Фото: ДСНС Миколаївщини

Через атаку пошкоджено харчоблок, а також згорів шкільний автобус, отриманий нещодавно за державною субвенцією.

— Також у цій школі ми проводили реконструкцію харчоблоку, «Шахед» пошкодив частину обладнання. Якраз в це місце прилетів. І спалив дитячий автобус, який ми нещодавно отримали з державної субвенції. Коротше натворили біди, жодного військового обʼєкта чи енергетичного не було. Будемо намагатись робити все якнайшвидше, як тільки дозволятиме ситуація фізично дітям знаходитись у школі, ми їх запустимо. Якщо встигнемо до 1 вересня, є сумніви, що можна виготовити стільки вікон і вставити. Є бажання запустити процес якнайшвидше, — додав міський голова.

Нагадаємо, удар по школі стався 2 серпня, коли вранці російські війська атакували Миколаїв реактивним безпілотником типу «Шахед».