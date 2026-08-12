Атаки на Миколаївщину: пошкоджені будинки, заклади, магазини та транспорт, двоє людей постраждали
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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За минулу добу росіяни дев’ять разів атакували Снігурівську громаду на Миколаївщині безпілотниками «Молнія». Постраждали двоє чоловіків, пошкоджені житлові будинки, заклади освіти, торгівлі та транспорт.
Про це 12 серпня повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
У селі Тамарине поранення отримав 60-річний чоловік. Його госпіталізували, станом на ранок він стабільний. Там пошкоджені вантажний автомобіль та автобус.
У Снігурівці внаслідок однієї з атак постраждав 62-річний чоловік. Медики надали йому допомогу на місці. Також пошкоджений заклад освіти. Через інші удари в місті зазнали пошкоджень приватний будинок і торговельний заклад.
У селі Галаганівка також пошкоджено заклад освіти. Постраждалих немає.
Крім того, росіяни атакували FPV-дронами Горохівську громаду. В Олександрівці пошкоджено торговельний заклад, а у Світлій Дачі — приватний будинок.
У Березнегуватській громаді внаслідок атаки «Ланцетом» пошкоджено об’єкт агропромислової інфраструктури.
У Миколаївському районі FPV-дронами атакували Очаківську громаду, також була атака на Куцурубську громаду. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що у Снігурівці через пошкодження газових мереж без газопостачання тимчасово залишилися 26 родин.
Крім того, поліцейські документують наслідки нічної атаки безпілотників на Миколаїв та Снігурівську громаду. У Миколаєві пошкоджені приватний і багатоквартирний будинки, а в Снігурівській громаді — три багатоповерхівки, приватний будинок, крамниця та автомобіль.
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