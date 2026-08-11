У Снігурівській громаді через атаку дронів постраждав 60-річний чоловік
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- Альона КоханчукРепортерка
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Увечері 11 серпня російські війська атакували Снігурівську громаду Миколаївської області. Попередньо, для удару ворог застосував безпілотники типу «Молнія».
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Унаслідок атаки постраждав 60-річний чоловік. Його госпіталізували, стан оцінюють як середньої тяжкості.
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Також пошкоджено вантажний автомобіль. Інформація щодо інших наслідків атаки уточнюється.
Нагадаємо, що вночі 11 серпня росіяни знову атакували Миколаївщину. Внаслідок ударів у Миколаєві суттєво пошкоджено двоповерховий житловий будинок — загорівся дах.
Як повідомляли у ДСНС, під час цього обстрілу в Миколаївській області через падіння боєприпасів та їхніх уламків загорілися суха рослинність і очерет. До ліквідації наслідків атак залучили 41 рятувальника та дев’ять спецавтомобілів.
Також стало відомо, що внаслідок російської атаки пошкоджена міська інфраструктура, зокрема приватні будинки в одному з районів міста. Через пошкодження газових мереж без газопостачання тимчасово залишилися 26 родин.
Крім того, поліцейські документують наслідки нічної атаки безпілотників на Миколаїв та Снігурівську громаду. У Миколаєві пошкоджені приватний і багатоквартирний будинки, а в Снігурівській громаді — три багатоповерхівки, приватний будинок, крамниця та автомобіль.
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