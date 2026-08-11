Після атаки «Шахедів» у Миколаєві пошкоджені будинки та промисловий об’єкт

Наслідки нічної атаки «Шахедів» на Миколаїв. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаїв та область учора і вночі атакували ударними безпілотниками «Shahed». У Миколаєві внаслідок атаки постраждала 75-річна жінка — вона пережила сильний стрес. Медики надали їй допомогу на місці, наразі її стан задовільний.

У Миколаєві також пошкоджено приватний і багатоквартирний будинки та промисловий об’єкт, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Наслідки нічної атаки «Шахедів» на Миколаїв. Фото: Миколаївська ОВА

У Баштанському районі вдень напередодні зафіксували ракетний удар по відкритій місцевості.

Наслідки нічної атаки «Шахедів» на Миколаїв. Фото: Миколаївська ОВА

Крім того, Снігурівську громаду шість разів атакували безпілотниками «Молнія». У Снігурівці пошкоджено житловий будинок, вікна трьох багатоповерхівок, недобудову, торговельний заклад та автомобіль. У селі Івано-Кепине пошкоджено приватний будинок. Люди не постраждали.

Нагадаємо, за добу до цього росіяни чотири рази атакували Снігурівську громаду «Молніями». Внаслідок одного з ударів у Нововасилівці постраждала 48-річна жінка. У селі пошкоджені приватний будинок та автомобілі. В іншому селі пошкоджені церква та магазин, а у Снігурівці — об’єкт харчової промисловості.