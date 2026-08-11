Миколаївці поскаржилися на торговий вагончик на дорозі: адміністрація району його вже не знайшла

Миколаївець поскаржився на торговий вагончик на дорозі. Фото: Євгеній Наумов

На вул. Павла Скоропадського, 60 (колишня Адмірала Макарова) у Миколаєві розташували на дорозі вагончик на колесах для торгівлі. Миколаївець звернувся до міської влади, чи законне його встановлення. Але коли посадовці вийшли на місце, його вже не було.

Звернення щодо вагончику на колесах опублікував у групі Contact Center при Миколаївській міській раді Євгеній Наумов.

Миколаївець просив надати інформацію стосовно законності розташування вагончику на колесах.

«У разі відсутності належних документів прошу демонтувати даний обʼєкт», — написав Євгеній Наумов 3 серпня.

На наступний день, 4 серпня, причіп був на місці. На задній частині вагончика був прикріплений напис про заборону парковки, а позаду стояли авто.

Вагончик стояв на дорозі, тим часом авто паркувалися за ним. Фото: МикВісті

Вагончик стояв на дорозі, тим часом авто паркувалися за ним. Фото: МикВісті

Вагончик стояв на дорозі, тим часом авто паркувалися за ним. Фото: МикВісті

7 серпня адміністрація Центрального району, яка вийшла на місце перевірити звернення, вже не знайшла там вагончика.

7 серпня посадовці вже не знайшли вагончик. Фото: адміністрація Центрального району

У коментарях розгорілася дискусія, чи заважає вагончик: одні казали, що там заробляє молодь, інші — що він незаконно стоїть, перекриваючи приміщення іншим орендарям у будинку.

«У вагончику молодь працює, щоб сплачувати за житло і навчання», — написала Альона.

Автор допису відповів, що у магазин в будівлі теж працює молодь. І тимчасова споруда впливає на це.

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«Ви спочатку заробіть на купівлю капітального приміщення в центрі, купіть його, очікуючи відповідний прибуток. А потім, коли ваш фасад закриє такий вагончик, впадуть продажі у вашого орендаря, бо його не видно, і орендар через це виїде, то після цього всього розказуйте, що який класний вагончик, і що він нікому не заважає», — написав Євгеній Наумов.

Також жителі звернули увагу, що потрібно дотримуватися законності.

«Припиніть толерувати корупцію і беззаконня. Якщо з документами в порядку, ніде вагончик не дінеться. Якщо ні, то і робота незаконна, значить демонтаж», — написала Наталя Хрустальова.

На сьогодні вагончика немає на попередньому місці. Фото: МикВісті

У коментарі «МикВісті» щодо розміщення тимчасових споруд на дорогах директор департаменту архітектури та містобудування Євген Поляков зазначив, що торгівля на дорогах заборонена.

«Торгівля в межах доріг заборонена. Тобто ніякої законної торгівлі, здійснення діяльності в межах дороги неможливо, щоб це було законно і безпечно», — зазначив Євген Поляков.

Нагадаємо, миколаївці неодноразово звертали увагу на те, що водії часто нехтують нанесеною суцільною лінією та шикуються в чергу до McDrive по вул. Павла Скоропадського з боку зустрічної смуги. Через це на ділянці регулярно виникають затори, а іншим учасникам дорожнього руху доводиться маневрувати, щоб об'їхати автомобілі, які очікують заїзду.

Навесні у Миколаєві по вулиці Маріупольській, від проспекту Центрального до вулиці Павла Скоропадського, нанесли суцільну лінію. Водночас водії й досі часто ігнорують розмітку, виїжджають на зустрічну смугу та створюють затори.