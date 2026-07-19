У мерії Миколаєва пояснили, що суцільна лінія біля McDrive — це відновлення старої схеми руху

Черга на McDrive по вулиці Маріупольській від Центрального проспекту. Фото: МикВісті

Ще навесні у Миколаєві по вулиці Маріупольській, від проспекту Центрального до вулиці Павла Скоропадського, нанесли суцільну лінію, щоб зменшити затори біля McDrive. Водночас водії й досі часто ігнорують розмітку, виїжджають на зустрічну смугу та створюють затори.

Про це пишуть «МикВісті».

Зазначимо, що миколаївці неодноразово звертали увагу на те, що водії часто нехтують нанесеною суцільною лінією та шикуються в чергу до McDrive із боку зустрічної смуги. Через це на ділянці регулярно виникають затори, а іншим учасникам дорожнього руху доводиться маневрувати, щоб об'їхати автомобілі, які очікують заїзду.

Черга на McDrive по вулиці Маріупольській від Центрального проспекту. Фото: МикВісті Черга на McDrive по вулиці Маріупольській від Центрального проспекту. Фото: МикВісті

У відповіді на інформаційний запит «МикВісті» Миколаївська міська рада пояснила, що нанесення суцільної лінії не є зміною схеми організації дорожнього руху. За інформацією мерії, йдеться про відновлення дорожньої розмітки, яка була передбачена чинною схемою організації дорожнього руху.

У документі зазначається, що нанесення суцільної лінії від проспекту Центрального до вулиці Павла Скоропадського виконали «в рамках відновлення раніше застосованої в даному місці дорожньої розмітки згідно наявної існуючої схеми ОДР, а не в рамках внесення змін до неї».

«Необхідність відновлення такої розмітки була викликана терміновою потребою усунення перешкод для руху вздовж магістральних вулиць міста у вигляді значної черги автомобілів на проспекті Центральному по ходу руху з боку вул. М.Морської, та черги вздовж непарного боку вул. Маріупольської (а саме по зустрічній смузі руху) від пр. Центрального до повороту на вул. Скоропадського в напрямку заїзду на McDrive закладу швидкого харчування «McDonald’s». Оскільки згідно з вимогами п. 15.3 «Зупинка і стоянка» ПДР України при наявності розмітки 1.1 виїзд на зустрічну смугу та стоянка з лівого по ходу руху боку дороги заборонена», — йдеться у документі.

Крім того, у міськраді повідомили, що комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство (КСМЕП) зараз коригує чинну схему організації дорожнього руху на цій ділянці. Після цього її мають погодити з відділом безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції в Миколаївській області.

Відповідь на інформаційний запит від Миколаївської міської ради. Скриншот документа Відповідь на інформаційний запит від Миколаївської міської ради. Скриншот документа

Речник патрульної поліції Миколаївської області Віталій Душко у коментарі «МикВісті» зазначив, що останнім часом кількість звернень щодо ситуації біля McDonald's помітно зменшилася.

— Зараз викликів через порушення біля McDonald's стало значно менше. Можливо, ажіотаж уже спав. Навіть учора бачив, що в черзі було лише кілька автомобілів, і вони стояли без суттєвих перешкод для руху,— розповів Віталій Душко.

Водночас він зазначив, що найбільші затори зазвичай виникають після завершення повітряної тривоги, коли заклад відновлює роботу і біля нього швидко збирається черга автомобілів.

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— Коли ситуація була найгіршою, ми направляли туди додаткові екіпажі. Зараз, коли є така можливість, патрульні також контролюють цю ділянку. Насамперед проводимо профілактичну роботу з водіями, однак якщо є підстави, порушників притягують до адміністративної відповідальності, — зазначив Віталій Душко.

Зазначимо, що у Миколаєві офіційно запрацював МакДональдз 27 березня. Містяни чекали в черзі з самого ранку.

Відкривати двері закладу для відвідувачів не поспішали, адже на екскурсію завітали представники влади. Були помічені міський голова Олександр Сєнкевич, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, депутати та чиновники. Їм показали, як працює кухня та процеси приготування їжі. Вже об 11:30 двері відкрили для всіх охочих і люди почали забігати всередину.

Закриття McDonald’s у Миколаєві

Нагадаємо, що ресторан швидкого харчування McDonald's закрився у Миколаєві на початку повномасштабного вторгнення.

У квітні 2023 року міський голова Миколаєва вже повідомляв, що у місті найближчим часом збираються відкрити McDonald’s. Також наприкінці 2023 року працівники McDonald’s у Миколаєві, почали приводити до ладу приміщення ресторану та територію навколо.

Пізніше стало відомо, що Миколаєві не можуть відкрити McDonald’s через відсутність нормальної питної води. Однак мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пообіцяв переговорити з керівництвом.

Влітку 2024 року земельна комісія Миколаївської міської ради проголосувала за продовження строку оренди земельних ділянок для підприємтсва «МакДональдз Юкрейн ЛТД».