Міськрада Миколаєва не підтримала звернення до Ради про перегляд виплат для військових

Миколаївська міськрада не підтримала звернення до центральної влади щодо виплат військовим. Архів МикВісті

Депутати Миколаївської міської ради не підтримали звернення до Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів із закликом переглянути підходи до фінансового та соціального забезпечення військовослужбовців. Зокрема, у зверненні пропонували змінити систему нарахування виплат, від яких залежить розмір пенсій та інших соціальних гарантій військових.

Про це стало відомо у четвер, 30 липня, під час засідання сесії Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Ініціаторкою звернення виступила депутатка міської ради, голова фракції «Європейська Солідарність» Олена Кісельова. За її словами, нинішня система призводить до того, що значна частина додаткових виплат військовослужбовцям не враховується під час розрахунку пенсій.

— Якщо військовослужбовець на картку отримує 300 тисяч гривень за свої досягнення, ця сума не йде йому в розрахунок пенсії, тому що вона не віднесена до захищених статей доходів. Люди десять років захищали нас і виходять на пенсію з мізерними виплатами. Саме тому ми просимо переглянути базу нарахування, — сказала Олена Кісельова.

Вона також зазначила, що базовий показник, від якого розраховується частина виплат військовослужбовцям, не змінювався з 2018 року.

— Система зміни грошового забезпечення в країні назріла давно. Рівень базового нарахування — 1760 гривень. Він не змінювався з кінця 2018 року. Все інше — це донарахування. Але коли людина йде на пенсію або має отримувати соціальне забезпечення, їй усе обліковується з мінімуму, — додала депутатка.

Втім, депутат Раміль Агабеков від партії «Слуга народу» заявив, що звернення є політичним. Він нагадав, що Верховна Рада вже ухвалила зміни до державного бюджету на 2026 рік, якими збільшила фінансування сектору безпеки й оборони.

— 10 червня Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету на 2026 рік. Видатки на сектор безпеки й оборони збільшені більш ніж на 1,5 трильйона гривень, з яких 174 мільярди гривень — на грошове забезпечення військовослужбовців. Тому вважаю це звернення більш політично-популістичним, — сказав він.

У відповідь Олена Кісельова наголосила, що її звернення не стосується обсягів фінансування сектору оборони, а порушує питання саме зміни базового рівня грошового забезпечення, від якого залежать пенсії та соціальні виплати військовослужбовців.

— Про мільярди не треба розказувати. Тема дискусії — звернути увагу на низький рівень базового забезпечення військовослужбовця. Я розумію, що він не стане таким, як у прокурорів, але він точно має бути більше ніж 1760, — відповіла вона.

Після обговорення питання винесли на голосування. За звернення проголосували 20 депутатів, вісім утрималися. Через недостатню кількість голосів рішення не ухвалили.

Нагадаємо, що депутатам Миколаївської міської ради пропонують Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України з вимогою переглянути підходи до фінансового та соціального забезпечення захисників, зокрема, повернути 40 мільярдів гривень на забезпечення військових, які раніше Уряд вирішив вилучити з бюджету Міноборони на інші потреби.