Після розслідування про закупівлю електротрансу, у міськраді Миколаєва вимагають звіту антикорупційного департаменту

Після публікації про закупівлю кабелю на електротрансі депутати заслухають звіт антикорупційного департаменту. Фото: архів МикВісті

Депутат Миколаївської міської ради Андрій Янтар обраний від партії «Пропозиція» запропонував заслухати звіт департаменту внутрішнього фінансового контролю після журналістських розслідувань про можливі економічні порушення на комунальних підприємствах.

Про це він заявив під час засідання сесії Миколаївської міської ради, 30 липня, пишуть «МикВісті».

За словами депутата, останнім часом у ЗМІ та соціальних мережах дедалі частіше з'являються журналістські розслідування про можливі економічні порушення на підприємствах і в установах, які фінансуються з міського бюджету.

Як приклад він навів публікацію видання «Наші гроші» про намір КП «Миколаївелектротранс» закупити мідний кабель за значно завищеною ціною.

— Коштом місцевого бюджету утримується цілий департамент, який повинен боротися з корупцією та економічними злочинами в місті Миколаєві. Саме цей департамент має займатися цими питаннями, а не журналісти, оскільки його працівники отримують зарплати, премії та надбавки з місцевого бюджету, — сказав Андрій Янтар.

У зв'язку з цим депутат запропонував запросити на наступне пленарне засідання виконувача обов'язків директора департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Віталія Ярошенка, щоб заслухати публічний звіт про результати роботи департаменту, зокрема щодо кількості проведених перевірок, матеріалів, переданих правоохоронним органам, результатів їх розгляду, а також інформацію про оплату праці працівників департаменту та показники ефективності його роботи.

Крім того, депутат запропонував запросити директора КП «Миколаївелектротранс», щоб він надав пояснення щодо закупівлі мідного кабелю.

Міський голова Олександр Сєнкевич підтримав цю пропозицію та дав протокольне доручення запросити на наступну сесію виконувача обов'язків директора департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції, а також керівника КП «Миколаївелектротранс», щоб вони відповіли на запитання депутатів.

Що відомо про закупівлю «Миколаївелектротрансу»

Нагадаємо, журналісти «Наших грошей» з'ясували, що КП «Миколаївелектротранс» уклало договір на закупівлю кабелів і проводів вартістю 3,86 мільйона гривень із ТОВ «Тайм-Електросервіс», яке зареєстрували лише за місяць до підписання угоди.

У розслідуванні йдеться, що частину кабельної продукції комунальне підприємство планувало придбати за цінами, які у півтора-два з половиною рази перевищували пропозиції великих постачальників та ціни аналогічних закупівель інших державних підприємств. За підрахунками журналістів, якби товар придбали за ринковими цінами, місто могло б заощадити щонайменше 500 тисяч гривень.

Після публікації директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана повідомив «МикВісті», що підприємство переглянуло закупівлю та погодилося з тим, що окремі позиції виявилися дорожчими за ринкові.

— Ми переглянули вже свіжі торги — як ті, що були згадані у матеріалі, так і інші. І побачили, що дійсно є позиції, які ми планували купувати дешевше, ніж на ринку, а є ті, що дорожче, — сказав Юрій Сметана.

За його словами, підприємство запропонувало постачальнику знизити ціни до рівня, наведеного у журналістському аналізі. Однак компанія відмовилася це зробити.

— Зараз ми розриваємо договір і повторно оголосимо закупівлю у ProZorro. Дуже сподіваємося, що будуть охочі взяти участь в аукціоні й ми справді зможемо додатково заощадити кошти, — додав директор КП.

Нагадаємо, що упродовж першого півріччя 2026 року прокурори Миколаївщини скерували до суду 922 обвинувальні акти. Серед них — десятки справ про корупцію, злочини у бюджетній сфері, незаконний обіг наркотиків, а також ухилення від мобілізації та незаконне переправлення чоловіків через державний кордон.