Електротранс в Миколаєві розірве договір із новоствореною фірмою після аналізу цін на кабелі

Директор «Миколаївелектротрансу» Юрій Сметана. Фото: «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» вирішило розірвати договір на закупівлю кабелів вартістю 3,86 мільйона гривень з компанією «Тайм-Електросервіс» та повторно оголосити торги.

Рішення ухвалили після публікації журналістів з порівняльним аналізом ціни у договорі з пропозиціями інших постачальників, повідомив у коментарі «МикВісті» директор КП Юрій Сметана.

— Ми переглянули вже свіжі торги — як ті, що були згадані у матеріалі, так і інші. І побачили, що дійсно є позиції, які ми планували купувати дешевше, ніж на ринку, а є ті, що дорожче, — сказав Юрій Сметана.

Після цього підприємство телефоном звернулося до постачальника та запропонувало знизити ціни на кабелі до рівня, наведеного у журналістському аналізі. У компанії відповіли, що не зможуть поставити продукцію за запропонованими цінами.

У зв‘язку з цим комунальне підприємство вирішило розірвати договір та повторно провести закупівлю.

— Зараз ми розриваємо договір і повторно оголосимо закупівлю у ProZorro. Дуже сподіваємося, що будуть охочі взяти участь в аукціоні й ми справді зможемо додатково заощадити кошти, — додав Юрій Сметана.

Як визначили вартість закупівлі

За словами Юрія Сметани, перед оголошенням торгів підприємство отримало комерційні пропозиції від трьох або чотирьох постачальників. На їхній основі у «Миколаївелектротрансі» визначили середню очікувану вартість кабелів.

Однак на оголошені через ProZorro торги не подався жоден учасник. Зокрема, участі не взяли й компанії, які до цього надсилали підприємству комерційні пропозиції.

Після того як закупівля не відбулася, КП уклало прямий договір із ТОВ «Тайм-Електросервіс». Як стверджує директор підприємства, пропозиція цієї компанії була найнижчою серед отриманих.

Водночас «Тайм-Електросервіс» зареєстрували приблизно за місяць до укладення договору. Юрій Сметана запевнив, що компанія відповідала вимогам, які підприємство зазначило в тендерній документації.

— Договір із постачальником уклали на тих самих умовах, які були передбачені тендером. Він відповідав усім критеріям, оголошеним у публічній закупівлі, — сказав директор Електротрансу.

При цьому у своєму коментарі Юрій Сметана не назвав компанії, від яких підприємство отримало комерційні пропозиції, та не уточнив, якими були запропоновані ними ціни.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївпастранс» оголосило тендер на закупівлю модульних приміщень для санітарно-побутових потреб працівників. За понад 9 мільйонів гривень планують придбати дві роздягальні, санітарний модуль із душовими та диспетчерський пункт.