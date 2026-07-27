 У Миколаєві змінили рух трамвая №1 та запустили додатковий маршрут

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Головна Новини Суспільство 11:08, 27 липня, 2026

У Миколаєві змінили рух трамвая №1 та запустили додатковий маршрут

Зміни в русі трамваїв у Миколаєв. Фото «Миколаївелектротранс»Зміни в русі трамваїв у Миколаєв. Фото «Миколаївелектротранс»

У Миколаєві запровадили додатковий трамвайний маршрут через тимчасові зміни в роботі маршруту №1.

Про це повідомляє КП ММР «Миколаївелектротранс».

Новий трамвай курсує від перехрестя проспекту Миру з вулицею Будівельників до зупинки «Вулиця Виноградна».

Також продовжує працювати додатковий маршрут від перехрестя проспекту Богоявленського з вулицею Будівельників до зупинки «Вулиця Садова» через вулицю Ковальську.

Трамвай №1 наразі курсує від Яхт-клубу через вулиці Захисників Миколаєва та Ігоря Бедзая до 6-ї Слобідської і у зворотному напрямку.

Рух трамваїв №7 та №10 тимчасово припинили. Про відновлення їхньої роботи в штатному режимі «Миколаївелектротранс» повідомить додатково.

Зазначимо, що через ремонти МКП «Миколаївводоканал» знов внесли зміни до руху трамвайного маршруту, який курсує по вулиці Ковальській. Тимчасово він їздитиме до зупинки «Садова» по вулиці Ковальській.

Нагадаємо, КП «Миколаївелектротранс» повідомив про зміну маршруту трамваю №1 з 22 червня: він рухався замість вулиці Ковальської через вулицю Ігоря Бедзая та ринок «Колос». Згодом призначили тимчасові маршрути.

На водоканалі прокоментували «МикВісті», що аварія сталася на каналізаційному колекторі на перетині вулиць Малої Морської та Ковальської, поблизу ТЦ «Портал». Там розібрали частину рейок.

На підприємстві повідомляли, що роботи мали тривати з 6 липня і орієнтовно до 12 липня.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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