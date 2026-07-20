Держаудитслужба через суд хоче стягнути з «Миколаївелектротрансу» майже ₴200 млн

Держаудитслужба подала до суду на «Миколаївелектротранс» через майже ₴197 млн. Фото: МикВісті

Миколаївський окружний адміністративний суд відкрив провадження за позовом Південного офісу Державної аудиторської служби до «Миколаївелектротрансу» з вимогою стягнути з підприємства понад 196 мільйонів гривень.

Про це свідчить ухвала суду від 1 липня, пишуть «МикВісті».

Мова йде про можливу службову недбалість посадовців «Миколаївелектротрансу», яка, за версією слідства, могла призвести до розтрати 196,8 мільйона гривень бюджетних коштів під час компенсації перевезень пасажирів трамваями та тролейбусами у 2022–2025 роках, про що «МикВісті» писали ще у травні.

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Відповідно до договору між Миколаївською міською радою та підприємством, місто мало компенсувати різницю між фактичною вартістю транспортних послуг і власними доходами перевізника. Водночас слідчі вважають, що під час розрахунків не враховувалися власні доходи підприємства від продажу квитків та іншої господарської діяльності, через що з міського бюджету, за попередніми підрахунками, було надмірно перераховано 196,8 мільйона гривень.

В ухвалі окружного суду не вказано жодних деталей справи. Підготовче засідання призначене на 3 серпня. Справу слухатиме суддя Наталія Лісовська.

Нагадаємо, миколаївці раніше поскаржились на «мертві» маршрути «Миколаївелектротрансу».