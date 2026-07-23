«Миколаївелектротранс» вдвічі завищив ціну на кабелі і віддав підряд на майже ₴4 млн одномісячній фірмі

Територія КП «Миколаївелектротранс», архівне фото «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» закупило кабелі у фірми, створеної лише місяць тому. При цьому окремі позиції виявилися у два рази дорожчими за ціни великих постачальників та інших державних замовників.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «МикВісті».

Угоду уклали 17 липня з ТОВ «Тайм-Електросервіс». Компанія має до кінця року поставити різні кабелі та проводи українського і німецького походження. Загальна вартість — 3,86 мільйона гривень.

Майже третина суми договору — 1,18 мільйона гривень — припадає на українські гнучкі мідні кабелі КГНВ. Зокрема КГНВ 1х50 мм коштує 1 029 гривень за метр, а КГНВ 1х95 мм – 1 559 гривень за метр.

Журналісти «Наших грошей» порівняли вартість окремих позицій із цінами великих постачальників та інших державних закупівель і виявили, що частину кабелів комунальне підприємство придбало за завищеними цінами.

Порівняльна таблиця цін на кабелі та проводи

Крупний постачальник «Укрпровід» у червневому прайс-листі пропонує такі кабелі відповідно по 485 гривень за метр, що вдвічі дешевше, і 903 гривні за метр, що в півтора раза дешевше.

Гнучкий мідний кабель КГ 1х35 мм коштує 850 гривень за метр. «Укрпровід» продає його по 342 гривні за метр, що майже в 2,5 раза дешевше. Днями АТ «Укрнафта» замовила його по 288 гривень за метр.

Силовий мідний провід ПВ-3 1х2,5 мм замовили по 49,14 гривні за метр. На «Укрпроводі» він коштує 23,64 гривні за метр, що вдвічі дешевше. Днями КП «Електроавтотранс» Сумської міськради замовило його по 32,96 гривні за метр, що в півтора раза дешевше, а в травні КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради замовило по 26,28 гривні за метр, що вдвічі дешевше.

Якби товар замовили по ринкових цінах, то витратили би принаймні на 500 тисяч гривень менше.

Водночас у специфікації є аномалії. Наприклад, у відкритих джерелах провід ПВС 4×3 мм взагалі не згадується, а кабель АСБл-6 3х150, замовлений по 600 гривень за метр, значно дорожчий.

Договір уклали напряму, бо раніше на відкриті торги ніхто не прийшов. Для участі в тендері треба було принести аналогічний договір по коду 44320000-9 «Кабелі та супутня продукція» із відгуком та накладними. А також на все надати якийсь із документів, що підтверджують відповідність запропонованого товару технічним та якісним характеристиками, на вибір.

Товар поставлятимуть протягом трьох робочих днів після заявки. Поставку оплачуватимуть протягом 10 робочих днів від дня підписання уповноваженим представником замовника видаткової накладної на поставлений товар, на підставі отриманого замовником оригіналу належним чином оформленого рахунку від постачальника та за умови наявності супровідних документів, що підтверджують технічні характеристики. Водночас замовник має право здійснити оплату за роботи протягом 30 днів після закінчення воєнного стану, письмово повідомивши про це постачальника у строк не більше 10 днів з дня отримання документів.

Замовник має право з кожної партії вибірково обрати товар для незалежної експертизи. У разі позитивного експертного висновку він оплачує партію, у разі негативного – не оплачує партію і розриває договір як неналежно виконаний. Гарантійний строк становитиме рік.

Забезпечення виконання договору в формі завдатку становить 3% суми, тобто 116 тисяч гривень.

Миколаївська «Тайм-Електросервіс» створена 16 червня цього року, лише за місяць до цього тендеру. І вперше отримала державний підряд, оскільки замовник не вимагав особливих доказів спроможності по досвіду. Фірмою володіє та керує місцевий житель Олександр Коваленко. Ще він є засновником і директором створеного в 2021 році ТОВ «Тайм-Електро», яке на своєму сайті пише, що займається повним циклом електромонтажних робіт і має портфоліо з 29 проєктів.

Із 2025 року «Тайм-Електро» набрала підрядів виключно на Миколаївщині на 13,78 мільйона гривень.

За даними аналітичної системи «YouControl», нині «Тайм-Електро» судиться як відповідач із ТОВ «Енерго Баланс» щодо 6,66 мільйона гривень та з ТОВ «Івасервісюг» щодо 645 тисяч гривень. Йдеться про примусове стягнення боргів за рішеннями Постійно діючого третейського суду при Миколаївській професійній асоціації «Третейське управління правовими конфліктами».

«МикВісті» звернулися за коментарем до директора КП «Миколаївелектротранс» Юрія Сметани. Ми запитали, чим підприємство обґрунтовує вартість закупівлі та вибір постачальника. На момент публікації редакція очікує на відповідь.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївпастранс» оголосило тендер на закупівлю модульних приміщень для санітарно-побутових потреб працівників. За понад 9 мільйонів гривень планують придбати дві роздягальні, санітарний модуль із душовими та диспетчерський пункт.