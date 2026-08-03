Трамваї №7 та 10 у Миколаєві повернуться на звичайні маршрути

У Миколаєві тимчасово зупинили рух трамваїв №7 та №10. Фото: Миколаївелектротранс

Відзавтра, 4 серпня, відновлять роботу трамваїв №7 та 10. Вони курсуватимуть за звичайним маршрутом.

Про це повідомили у КП «Миколаївелектротранс».

Як зазначили на підприємстві, Миколаївводоканал завершив роботи. Тому з 4 серпня трамвайні маршрути №7 та №10 відновлюють роботу. Вони їздитимуть за звичним за звичними маршрутами.

Але трамвай №1 продовжуватиме їздити тимчасово за іншою схемою руху: Яхт-клуб – Широка Балка через вул. Ігоря Бедзая та ринок «Колос».

Нагадаємо, КП «Миколаївелектротранс» повідомив про зміну маршруту трамваю №1 з 22 червня: він рухався замість вулиці Ковальської через вулицю Ігоря Бедзая та ринок «Колос». Згодом призначили тимчасові маршрути.

На водоканалі прокоментували «МикВісті», що аварія сталася на каналізаційному колекторі на перетині вулиць Малої Морської та Ковальської, поблизу ТЦ «Портал». Там розібрали частину рейок.

На підприємстві повідомляли, що роботи мали тривати з 6 липня і орієнтовно до 12 липня. Проте досі роботи тривають.

З 27 липня запровадили тимчасовий маршрут трамвая №1. Він курсує від перехрестя проспекту Миру з вулицею Будівельників до зупинки «Вулиця Виноградна».