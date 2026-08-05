З початку року у Миколаєві відловили понад 1200 безпритульних тварин, із них 900 — стерилізували

Ілюстраційне фото: «МикВісті»

У першому півріччі 2026 року комунальне підприємство «Центр захисту тварин» відловило 1211 безпритульних тварин. З них 963 вже стерилізували, 967 — вакцинували проти сказу, а для 84 тварин знайшли нових власників.

Про це розповіла директорка КП «Центр захисту тварин» Олександра Купінець під час апаратної наради 4 серпня, пишуть «МикВісті».

За її словами, у 2025 році підприємство провело підрахунок чисельності безпритульних собак на вулицях міста, щоб оцінити ефективність своєї роботи та відстежувати зміни.

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— Порівняльна діаграма показує, що кількість безпритульних тварин зменшується, але не такими темпами, як нам би хотілося. Дуже великий відсоток у 2025 році становили потенційно власницькі тварини, які перебували на вулицях. Це свідчить про безвідповідальне ставлення господарів, які дозволяють своїм тваринам перебувати на самовигулі. Підрахунок у 2026 році показав, що їхня кількість зменшилася, однак проблема залишається актуальною. Саме тому ми хочемо, щоб до правил утримання домашніх тварин внесли зміни, які зроблять їхню реєстрацію на території міста обов'язковою. Це допоможе встановлювати власників тварин, які перебувають на самовигулі, — сказала Олександра Купінець.

За даними підприємства, у 2025 році на вулицях Миколаєва нарахували 4971 безпритульну собаку, а у 2026 році — 4021. Із них нестерилізованими були 2686 та 1942 тварини відповідно. Кількість потенційно власницьких собак за рік також зменшилася — з 812 до 406.

На території міста безпритульних тварин стерилізують методом відлову. За словами Олександри Купінець, цей підхід є найбільш гуманним та ефективним. Після відлову тварин дегельмінтизують, вакцинують проти сказу, стерилізують, а за можливості — прилаштовують у нові родини.

— Якщо подивитися на статистику за 2023–2025 роки, можна побачити, що підприємство щороку відловлює, стерилізує та вакцинує значну кількість тварин. Водночас кількість тих, кому знаходять нових власників, останніми роками зменшується. Усі тварини, які прилаштовуються з підприємства, обов'язково реєструються на нових власників, — зазначила вона.

Крім того, з червня 2023 року на базі підприємства разом із FOUR PAWS Україна працює проєкт «Кішка». За цей час, станом на 1 липня 2026 року, в його межах стерилізували та вакцинували проти сказу майже пʼять тисяч котів.

— Це також велика проблема. Черга на стерилізацію котів не зменшується протягом усього часу роботи проєкту, — додала Олександра Купінець.

Вона також пояснила, що не всі відловлені тварини підлягають стерилізації. Йдеться, зокрема, про агресивних тварин або тих, які вже завдали укусів людям. Такі тварини залишаються на підприємстві та не повертаються на вулиці, тому повторної стерилізації не потребують.

Крім цього, «Центр захисту тварин» регулярно проводить виставки-прилаштування у Каштановому сквері, де безпритульним собакам і котам шукають нові родини. У підприємстві зазначають, що всі тварини, яких віддають новим власникам, уже стерилізовані та вакциновані проти сказу. Водночас останніми роками кількість відвідувачів таких заходів зменшується, через що знайти домівки для тварин стає складніше.

Нагадаємо, у Вознесенську 7-річний хлопчик постраждав після нападу собаки породи середньоазіатська вівчарка. Тварина вибігла з подвір'я приватного будинку та накинулася на дитину, коли вона разом із 14-річним братом йшла вулицею.

До цього у Миколаєві собака вискочив з приватного будинку та покусав 5 людей. Їх забрала швидка.

Раніше повідомлялось, що більшість тварин у Миколаївській області, у яких зафіксували сказ, мали власників. У минулому році було 18 випадків, коли хворі на сказ тварини вкусили людей. 15 з них мали власників. Тобто господарі вчасно не вакцинували своїх тварин.