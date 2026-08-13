 Атака дронів на Миколаївщину: пошкоджено цивільне судно та будинки

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Головна Новини Оборона 8:14, 13 серпня, 2026

Атака дронів на Миколаївщину: пошкоджено цивільне судно та будинки

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: МикВістіНаслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: МикВісті

Минулої доби, 12 серпня, росіяни атакували Миколаївщину безпілотниками. Під ударом опинилися портова інфраструктура Миколаївського району та Снігурівська громада.

У Миколаївському районі ударні БпЛА «Shahed» пошкодили цивільне судно, повідомили в Миколаївській ОВА.

Снігурівську громаду п’ять разів атакували дронами «Молнія». У селі Тамарине пошкоджені приватний будинок і господарська будівля. Люди не постраждали.

Нагадаємо, що за добу до цього росіяни дев’ять разів атакували Снігурівську громаду безпілотниками «Молнія». Тоді постраждали двоє чоловіків, були пошкоджені житлові будинки, заклади освіти, торгівлі та транспорт.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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