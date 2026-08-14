Зловживання та службова недбалість: щодо посадовців КП «Миколаївські парки» розслідують п’ять справ

Поліція розслідує п’ять кримінальних проваджень щодо посадовців КП «Миколаївські парки». Фото: КП «Парки»

Щодо посадових осіб КП «Миколаївські парки» з 2022 року розслідують п’ять кримінальних проваджень. Серед статей — зловживання службовим становищем, привласнення або розтрата майна та службова недбалість.

Про це розповів у Facebook миколаївський активіст Дмитро Рябченко, опублікувавши відповідь слідчого управління ГУНП у Миколаївській області на його інформаційний запит, пишуть «МикВісті».

Дмитро Рябченко оприлюднив цю інформацію на тлі судового позову КП «Миколаївські парки» проти нього. Підприємство звинувачує активіста у поширенні недостовірної інформації та спробах підірвати його ділову репутацію.

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— Дивіться, днями, знаєте, сталася надзвичайно кумедна подія. Я став учасником судового процесу. Ну, майбутнього судового процесу, де мене звинувачує комунальне підприємство «Миколаївські парки». Давайте об’єктивно викладемо фабулу — вони хочуть, щоб я спростував свої заяви, і звинувачують мене в тому, що я «з невідомих мотивів, в яких прослідковується особиста неприязнь. Намагається дискредитувати та підірвати ділову репутацію комунального підприємства». В мене не до чоловіка, не до жінки, не до сусіда особиста неприязнь, а до комунального підприємства. Ви зрозуміли? Ось що я творю, виявляється, – розповів він.

За словами активіста, після цього він вирішив перевірити, які кримінальні провадження щодо підприємства наразі розслідують правоохоронці.

— А ось щодо дискредитації — чи можна там щось дискредитувати? І питання: чи не ви самі себе за три роки так дискредитували, що я, коли їду і бачу працівників КП «Парки» у цій зеленій уніформі, мене вже пересмикує. Чесно, це суб’єктивно, тому що я вже одразу думаю: у мене зараз щось пиляють, живі дерева чи щось там вандалять. Ось такі у мене, вибачте, асоціації. Цей пост — про дискредитацію. Про мою дискредитацію. Ось відповідь від слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, – роповів Дмитро Рябченко.

За словами активіста, він отримав відповідь на запит від 10 серпня щодо кримінальних проваджень стосовно посадових осіб КП «Миколаївські парки». У документі зазначено, що з 1 січня 2022 року слідчі розслідують п’ять таких проваджень.

Перше провадження, за даними поліції, стосується можливого кримінального правопорушення за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Друге провадження також відкрили за статтею 364 ККУ.

Третє стосується можливого правопорушення за частиною 2 статті 191 ККУ — привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Ще одне провадження, зареєстроване 26 серпня 2025 року, також розслідують за статтею 364 ККУ.

П’яте провадження стосується частини 1 статті 367 ККУ — службової недбалості.

У відповіді поліції зазначено, що наразі досудові розслідування у всіх п’яти кримінальних провадженнях тривають. Слідчі встановлюють обставини можливих кримінальних правопорушень, після чого мають ухвалити відповідні процесуальні рішення.

— Хлопці, це я дискредитую КП «Парки» з п'ятьма чи шістьма кримінальними справами за розкрадання і так далі. Це я дискредитую? Ви серйозно? Все, завіса, – сказав Дмитро Рябченко.

Щодо КП «Миколаївські парки» розслідують п’ять кримінальних проваджень. Скриншоти відповіді поліції на інформзапит Дмитра Рябченка Щодо КП «Миколаївські парки» розслідують п’ять кримінальних проваджень. Скриншоти відповіді поліції на інформзапит Дмитра Рябченка

Нагадаємо, у 2025-2026 роках КП «Миколаївські парки» неодноразово ставало приводом для критики через якість роботи. Ще влітку 2025-го з'ясувалося, що весною в місті не висадили жодного дерева, а на проспекті Центральному засохла бірючина — кущі, якими КП хотіло замінити чавунний паркан і закупило за 1,5 мільйона гривень у межах угоди на 3,5 мільйона. У грудні 2025-го підрядник, облаштовуючи парковку біля історичної будівлі в центрі, пошкодив коріння семи дерев. На початку 2026 року в підприємстві заявляли, що з 1 січня повністю відмовились від підрядників і всі роботи виконують самотужки, а також анонсували ідею вирощувати квіти у власних теплицях. Втім уже наприкінці березня в КП визнали брак фінансування на висадку деревхотіли знести як аварійні, хоча екоінспекція наполягала на фаховій експертизі.