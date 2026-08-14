Зловживання та службова недбалість: щодо посадовців КП «Миколаївські парки» розслідують п’ять справ
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- Аліна КвіткоРепортерка
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Щодо посадових осіб КП «Миколаївські парки» з 2022 року розслідують п’ять кримінальних проваджень. Серед статей — зловживання службовим становищем, привласнення або розтрата майна та службова недбалість.
Про це розповів у Facebook миколаївський активіст Дмитро Рябченко, опублікувавши відповідь слідчого управління ГУНП у Миколаївській області на його інформаційний запит, пишуть «МикВісті».
Дмитро Рябченко оприлюднив цю інформацію на тлі судового позову КП «Миколаївські парки» проти нього. Підприємство звинувачує активіста у поширенні недостовірної інформації та спробах підірвати його ділову репутацію.
— Дивіться, днями, знаєте, сталася надзвичайно кумедна подія. Я став учасником судового процесу. Ну, майбутнього судового процесу, де мене звинувачує комунальне підприємство «Миколаївські парки». Давайте об’єктивно викладемо фабулу — вони хочуть, щоб я спростував свої заяви, і звинувачують мене в тому, що я «з невідомих мотивів, в яких прослідковується особиста неприязнь. Намагається дискредитувати та підірвати ділову репутацію комунального підприємства». В мене не до чоловіка, не до жінки, не до сусіда особиста неприязнь, а до комунального підприємства. Ви зрозуміли? Ось що я творю, виявляється, – розповів він.
За словами активіста, після цього він вирішив перевірити, які кримінальні провадження щодо підприємства наразі розслідують правоохоронці.
— А ось щодо дискредитації — чи можна там щось дискредитувати? І питання: чи не ви самі себе за три роки так дискредитували, що я, коли їду і бачу працівників КП «Парки» у цій зеленій уніформі, мене вже пересмикує. Чесно, це суб’єктивно, тому що я вже одразу думаю: у мене зараз щось пиляють, живі дерева чи щось там вандалять. Ось такі у мене, вибачте, асоціації. Цей пост — про дискредитацію. Про мою дискредитацію. Ось відповідь від слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, – роповів Дмитро Рябченко.
За словами активіста, він отримав відповідь на запит від 10 серпня щодо кримінальних проваджень стосовно посадових осіб КП «Миколаївські парки». У документі зазначено, що з 1 січня 2022 року слідчі розслідують п’ять таких проваджень.
Перше провадження, за даними поліції, стосується можливого кримінального правопорушення за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.
Друге провадження також відкрили за статтею 364 ККУ.
Третє стосується можливого правопорушення за частиною 2 статті 191 ККУ — привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Ще одне провадження, зареєстроване 26 серпня 2025 року, також розслідують за статтею 364 ККУ.
П’яте провадження стосується частини 1 статті 367 ККУ — службової недбалості.
У відповіді поліції зазначено, що наразі досудові розслідування у всіх п’яти кримінальних провадженнях тривають. Слідчі встановлюють обставини можливих кримінальних правопорушень, після чого мають ухвалити відповідні процесуальні рішення.
— Хлопці, це я дискредитую КП «Парки» з п'ятьма чи шістьма кримінальними справами за розкрадання і так далі. Це я дискредитую? Ви серйозно? Все, завіса, – сказав Дмитро Рябченко.
Нагадаємо, у 2025-2026 роках КП «Миколаївські парки» неодноразово ставало приводом для критики через якість роботи. Ще влітку 2025-го з'ясувалося, що весною в місті не висадили жодного дерева, а на проспекті Центральному засохла бірючина — кущі, якими КП хотіло замінити чавунний паркан і закупило за 1,5 мільйона гривень у межах угоди на 3,5 мільйона. У грудні 2025-го підрядник, облаштовуючи парковку біля історичної будівлі в центрі, пошкодив коріння семи дерев. На початку 2026 року в підприємстві заявляли, що з 1 січня повністю відмовились від підрядників і всі роботи виконують самотужки, а також анонсували ідею вирощувати квіти у власних теплицях. Втім уже наприкінці березня в КП визнали брак фінансування на висадку деревхотіли знести як аварійні, хоча екоінспекція наполягала на фаховій експертизі.
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