Посохлу бирючину, якою КП «Парки» хочуть замінити чавунний паркан вздовж проспекта, закупили за ₴1,5 млн

У Миколаєві на проспекті Центральному біля Аркасівського (Пушкінського) кільця засох «живий паркан» з бірючини. Такі кущі по 110 гривень за одиницю у 2024 році закупило комунальне підприємство «Миколаївські парки» у рамках великої закупівлі зелених насаджень на загальну суму 3,5 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Минулого року комунальники розпочали демонтаж старої чавунної огорожі, яка тягнулася вздовж алеї на проспекті. Цей паркан був встановлений ще за радянських часів і складався з масивних секцій із литого металу. За словами представників КП, огорожа мала непридатний стан: окремі відділення були пошкоджені, деякі — проржавіли, а конструкція загалом втратила цілісність і потребувала значних ремонтів. На місці демонтованої огорожі комунальники задумали створити зелений паркан із бірючини.

— Через непридатний вигляд та стан паркану його було спиляно, а вже після всіх відповідних дій з планування землі, восени буде висаджено бірючину, щоб створити «живий» паркан. На базі підприємства цей чавун, з якого зроблені паркані відділення, буде використовуватися у будівельних роботах, відновлені малих архітектурних форм за потреби. За планом засадити кущами весь проспект. На деяких локаціях вже є висаджені кущі, які створюють «живий паркан». Продовжимо засаджувати восени там, де кущів ще немає, — зазначили в КП.

Для озеленення «Миколаївські парки» придбало 13 380 кущів бирючини звичайної (Ligustrum vulgare) та інших видів кущів та 83 дерева за 3,5 мільйона гривень.

Тендерна документація з ProZorro де вказано вартість бірючини за одну одиницю

Тоді, заступник директора «Миколаївських парків» з виробничої діяльності Олександр Брижатий коментуючи велику закупівлю зелених насаджень, розповів що на підприємстві вистачає техніки для поливу:

— На балансі КП наразі є 5 машин для поливу, яких має вистачити за умови нормальної погоди. Висаджені рослини плануємо поливати раз на 7–10 днів, залежно від погодних умов, – сказав Олександр Брижатий.

Вже у 2025 році директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай під час прямого ефіру підтвердив, що чавунна огорожа буде повністю демонтована.

— У планах підприємства по всьому проспекту повністю зробити живий паркан із кущів бірючини. Як на Центральному проспекті від вул. Генерала Алмазова до вул. Аркасівської. Зараз відбувається підготовка ґрунту та висаджування кущів, — сказав він.

Однак нині значна частина висаджених кущів засохла. На думку позаштатного інспектора ДЕІ південно-західного округу Дмитра Рябченка через те, що кущі поливають максимум 1-2 рази на місяць.

Нагадаємо, що Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради планує придбати 310 саджанців дерев на 1 мільйон гривень.

На комунальному підприємстві повідомили, що дерева будуть висаджені у парку «Ліски», на береговій зоні вулиці Лазурній, на бульварній частині вулиці Пограничній та вздовж вулиці Лазурній поблизу житлових будинків.

Зазначимо, що навесні 2025 року в Миколаєві комунальним підприємством «Миколаївські парки» не висаджено жодного дерева. Однак у квітні у місті провели акцію «Дерево — життя громади», під час якої містяни висадили 38 дерев.

У жовтні 2023 року на території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Парк Перемоги» висадили саджанці молодих сосен. У березні 2024 року миколаївці помітили, що частина дерев пожовкла та загинула.

У «Миколаївських парках» тоді відповіли, що дерева були висаджені з відкритою кореневою системою без земляного кому, тому і загинули.

