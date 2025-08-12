Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Миколаєві планують висадити 310 нових дерев: їх закуплять за мільйон гривень

Висадка дерев у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаВисадка дерев у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради планує придбати 310 саджанців дерев на 1 мільйон гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Закупівля передбачає постачання 310 великорозмірних саджанців з грудкою землі: 160 кленів гостролистих Глобозум (Acer platanoides Globosum) з кулеподібною кроною та 150 сосен кримських (Pinus pallasiana).

Скриншот тендеру з системи публічних закупівель ProZorroСкриншот тендеру з системи публічних закупівель ProZorro

 

Клени матимуть висоту від 2 метрів і діаметр стовбура не менше 5 сантиметрів, сосни — висоту від 1,2 метра та діаметр стовбура не менше 6 сантиметрів. Усі дерева повинні бути здоровими, без пошкоджень і з добре розвиненою кореневою системою. Вік саджанців — щонайменше 4 роки.

Кожне дерево буде постачатися із сертифікатами, що підтверджують сортові та товарні якості, а також із комплектом кілків для закріплення після висадки. Постачання заплановане на період з 15 жовтня по 10 листопада 2025 року.

Також зазначається, що постачальник надає 12 місячну гарантію на саджанці. Приймати саджанці буде комісія, до якої увійдуть представники замовника, постачальника та компанії, що висаджуватиме дерева в місті.

У коментарі «МикВісті» директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай повідомив, що дерева висадять по місту у різних локаціях. Також він зазначив, що підприємство не планує цьогоріч закуповувати дерева через брак фінансування.

«Плани є, але поки фінансування (на закупівлю саджанців, — прим.) на це немає. Поки тільки те, що закуповує департамент ЖКГ», — зазначив Дмитро Чучмай.

Нагадаємо, що раніше під час прямого ефіру в соцмережі Instagram Дмитро Чучмай анонсував закупівлю саджанців.

Нагадаємо, що навесні 2025 року в Миколаєві комунальним підприємством «Миколаївські парки» не висаджено жодного дерева. Однак у квітні у місті провели акцію «Дерево — життя громади», під час якої  містяни висадили 38 дерев.

У жовтні 2023 року на території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Парк Перемоги» висадили саджанці молодих сосен. У березні 2024 року миколаївці помітили, що частина дерев пожовкла та загинула.

У «Миколаївських парках» тоді відповіли, що дерева були висаджені з відкритою кореневою системою без земляного кому, тому і загинули.

 Також читайте статтю «МикВісті» «Рубати не можна залишити. Частина 1: як Миколаїв втрачає тисячі дерев щороку». Та  статтю «Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни».

партнерство
Інститут висвітлення війни та миру (IWPR)

Публікація створена в рамках проєкту Інституту висвітлення війни та миру (IWPR) «Посилення громадського контролю» за фінансової підтримки Норвегії. За зміст публікації відповідає виключно ГО «Миколаївський медіа хаб» та онлайн-медіа «МикВісті». Цей матеріал жодним чином не може вважатися таким, що відображає позицію IWPR та Уряду Норвегії.

