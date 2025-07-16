У Миколаєві восени планують висадити 310 дерев
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- Альона Коханчук
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18:14, 16 липня, 2025
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У парках та скверах Миколаєва планують висадили 310 дерев. Роботи проводитимуть працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» восени.
Про це розповів директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай під час прямого ефіру в соцмережі Instagram, повідомляють «МикВісті»
«Цього року ми висадили 20 тисяч 519 квітів. У планах на осінь цього року висадити близько 310 дерев, а саме 160 кленів гостролистих та 150 сосен кримських на території міста», — повідомив Дмитро Чучмай.
Нагадаємо, що навесні 2025 року в Миколаєві комунальним підприємством «Миколаївські парки» не висаджено жодного дерева. Однак у квітні у місті провели акцію «Дерево — життя громади», під час якої містяни висадили 38 дерев.
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