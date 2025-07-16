  • середа

    16 липня, 2025

  • 32.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 16 липня , 2025 середа

  • Миколаїв • 32.5° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві восени планують висадити 310 дерев

Висадка саджанців молодих сосен у парку «Перемоги», жовтень 2023 року, фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округуВисадка саджанців молодих сосен у парку «Перемоги», жовтень 2023 року, фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

У парках та скверах Миколаєва планують висадили 310 дерев. Роботи проводитимуть працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» восени.

Про це розповів директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай під час прямого ефіру в соцмережі Instagram, повідомляють «МикВісті»

«Цього року ми висадили 20 тисяч 519 квітів. У планах на осінь цього року висадити близько 310 дерев, а саме 160 кленів гостролистих та 150 сосен кримських на території міста», — повідомив Дмитро Чучмай.

Нагадаємо, що навесні 2025 року в Миколаєві комунальним підприємством «Миколаївські парки» не висаджено жодного дерева. Однак у квітні у місті провели акцію «Дерево — життя громади», під час якої  містяни висадили 38 дерев.

Також читайте матеріал «МикВісті», — «Як комунальне підприємство «Парки» озеленює Миколаїв під час війни?»

Останні новини про: КП «Миколаївські парки»

Головний озеленювач Миколаєва сказав, що не декларує житло, бо не має нерухомості в місті
У Миколаєві з початку року вкрали або знищили понад 260 висаджених рослин
Директор «Миколаївських парків» назвав свою улюблену клумбу в місті
Реклама

Читайте також:

новини

4 людини на одну вакансію, — в Центрі зайнятості розповіли про ситуацію з безробіттям на Миколаївщині

Юлія Бойченко
новини

Четверо фехтувальників з Миколаївщини змагатимуться на чемпіонаті світу, Харлан — у тренерському штабу

Марія Хаміцевич
новини

Директор «Миколаївпастранс» просить містян повідомляти, якщо в автобусах не працюють кондиціонери

Даріна Мельничук
новини

Цього тижня почнуть тестувати новий водогін для Миколаєва: як це відбуватиметься

Юлія Бойченко
новини

«Вони налаштовані запустити й закінчити цей проєкт», — Сєнкевич про наміри ЄІБ виділити Миколаєву гроші на будівництво нових водоочисних споруд

Юлія Бойченко

Останні новини про: КП «Миколаївські парки»

Директор «Миколаївських парків» назвав свою улюблену клумбу в місті
У Миколаєві з початку року вкрали або знищили понад 260 висаджених рослин
Головний озеленювач Миколаєва сказав, що не декларує житло, бо не має нерухомості в місті

Цього тижня почнуть тестувати новий водогін для Миколаєва: як це відбуватиметься

Директор «Миколаївських парків» назвав свою улюблену клумбу в місті

5 годин тому

Масштабна приватизація в Миколаєві: що стоїть за планами міської влади продати понад 100 об’єктів і чому це рішення варте уваги

СТАТТЯ

Анна Гакман

Головне сьогодні