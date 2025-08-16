Так виглядають кущі бірючини вздовж проспекту Центрального. Фото: скриншот Дмитро Рябченко

У Миколаєві на проспекті Центральному засохли кущі бірючини, висаджені КП «Миколаївські парки».

Про це повідомив позаштатний інспектор ДЕІ південно-західного округу Дмитро Рябченко у Facebook.

За словами Дмитра Рябченка, приблизно половина висадженої на проспектах Миколаєва бірючини вже пропала. Ця рослина вважається однією з найневибагливіших у садово-декоративному господарстві, але в зелених зонах міста вона не витримала умов догляду.

— Це потрібно вміти. Комунальне озеленяюче підприємство «Миколаївські парки» з кожним днем досягає нових, не підкорених ще ніким, висот. Я згоден, багато можна списати на аномальну спеку і посушливе пекельне літо без дощів. Але все у вас стільки важелів є! І – коли тобі виділяють 160 мільйонів гривень на рік і цілі багато техніки – то місто, за ідеєю, має стати зеленою столицею України та прикладом для всіх. А воно все більше перетворюється на покинуту і витоптану пустелю, – написав Дмитро Рябченко.

На його думку, такі результати свідчать не просто про несприятливі погодні умови, а про очевидні проблеми у догляді та поливі, хоча місто витрачає значні кошти на утримання зелених зон.