У Миколаєві на проспекті Центральному засохли кущі бірючини
-
- Аліна Квітко
-
•
-
16:05, 16 серпня, 2025
-
У Миколаєві на проспекті Центральному засохли кущі бірючини, висаджені КП «Миколаївські парки».
Про це повідомив позаштатний інспектор ДЕІ південно-західного округу Дмитро Рябченко у Facebook.
За словами Дмитра Рябченка, приблизно половина висадженої на проспектах Миколаєва бірючини вже пропала. Ця рослина вважається однією з найневибагливіших у садово-декоративному господарстві, але в зелених зонах міста вона не витримала умов догляду.
— Це потрібно вміти. Комунальне озеленяюче підприємство «Миколаївські парки» з кожним днем досягає нових, не підкорених ще ніким, висот. Я згоден, багато можна списати на аномальну спеку і посушливе пекельне літо без дощів. Але все у вас стільки важелів є! І – коли тобі виділяють 160 мільйонів гривень на рік і цілі багато техніки – то місто, за ідеєю, має стати зеленою столицею України та прикладом для всіх. А воно все більше перетворюється на покинуту і витоптану пустелю, – написав Дмитро Рябченко.
На його думку, такі результати свідчать не просто про несприятливі погодні умови, а про очевидні проблеми у догляді та поливі, хоча місто витрачає значні кошти на утримання зелених зон.
— КП «Миколаївські парки» дуже вихвалялись тим, вони саджають бірючину. Але я завжди іронізував, тому що цей кущ у садово-декоративному господарстві найпростіше що може бути. Зараз на проспекті приблизно половина цієї бірючини просто пропали. Що треба робити аби ці кущі пропали? В мене одна відповідь — ці кущі не поливають по графіку, земля суха. Кущі напевно поливають декілька разів на місяць і вона пропадає. Знову будемо закупати кущі і висаджувати їх, – розповів Дмитро Рябченко.
Дмитро Рябченко також додав фото іншої ділянки бірючини. За його словами, кущі на ділянці від Маріупольської до Садової ростуть добре:
— Причому на ділянці від Маріупольської до Садової та ж бірючина у них чудово росте і там її поливають. Там вона посаджена на рік раніше. Але там я весь час бачу поливальні машини, — зазначив він.
Нагадаємо, що під час прямого ефіру в соцмережі Instagram Дмитро Чучмай анонсував закупівлю саджанців.
Навесні 2025 року в Миколаєві комунальним підприємством «Миколаївські парки» не висаджено жодного дерева. Однак у квітні у місті провели акцію «Дерево — життя громади», під час якої містяни висадили 38 дерев.
Раніше, директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай розповів, яку клумбу вважає найкращою у місті. Першість він віддав скверу «Юних героїв».
Останні новини про: КП «Миколаївські парки»
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.