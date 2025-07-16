Директор «Миколаївських парків» назвав свою улюблену клумбу в місті
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- Альона Коханчук
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13:05, 16 липня, 2025
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Директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай розповів, яку клумбу вважає найкращою у місті. Першість він віддав скверу «Юних героїв».
Про це він розповів під час прямого ефіру в соцмережах 15 липня, повідомляють «МикВісті»
За його словами, усі зелені зони, які доглядають працівники підприємства, йому подобаються. Втім, одна з них має для нього особливу цінність.
— Насправді кожен куточок міста, до якого прикладають руки наші працівники – класні. Але мені найбільше до вподоби клумба у сквері «Юних героїв», — зазначив Дмитро Чучмай.
Нагадаємо, що у грудні минулого року у парках «Юних Героїв» та «Адміралтейський», а також у сквері «Аркасівський» комунальники демонтували комуністичну символіку.
Також нагадаємо, що у серпні 2021 року у сквері «Юних героїв» встановили 72-метровий флагшток. Для цього члени планово-бюджетної комісії міськради Миколаєва погодили рішення виконкому, який спрямував 5 мільйонів гривень на ремонт скверу «Юних героїв». Ці кошти міськбюджету Миколаєва зняли із ремонту тротуарів, дитячого майданчика та скверу «Дикий Сад».
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