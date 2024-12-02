Декомунізація: у парках та сквері Миколаєва демонтували комуністичну символіку
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- Світлана Іванченко
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15:26, 02 грудня, 2024
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У Миколаєві у парках «Юних Героїв» та «Адміралтейський», а також у сквері «Аркасівський» комунальники демонтували комуністичну символіку.
Як повідомили у КП «Миколаївські парки», у парку «Юних Героїв» ліквідували піонерський заповідник.
У парку «Адміралтейському» демонтували пам'ятний камінь про закладання алеї. На камені був вирізьблений напис: «Аллея посажена в честь 60-тилетия Великого Октября ветеранами КПСС, участниками Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны. Октябрь 1977».
Крім того, у сквері «Аркасівський» знесли пам’ятник, присвячений 50-річчю комсомолу України.
Раніше повідомлялось, що міністерство культури України чекає від місцевої влади Миколаєва рішення про подальшу долю трьох радянських пам’ятників. Мова йде про вилучення з реєстру та демонтаж монументів Шурі Коберу та Віті Хоменку, Олексію Гмирьову та пам'ятника жертвам збройних конфліктів періоду Української революції.
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