Декомунізація: у парках та сквері Миколаєва демонтували комуністичну символіку

У скверах та парках Миколаєва демонтують пам'ятники. Фото: КП «Миколаївські парки»

У Миколаєві у парках «Юних Героїв» та «Адміралтейський», а також у сквері «Аркасівський» комунальники демонтували комуністичну символіку.

Як повідомили у КП «Миколаївські парки», у парку «Юних Героїв» ліквідували піонерський заповідник.

У парку «Адміралтейському» демонтували пам'ятний камінь про закладання алеї. На камені був вирізьблений напис: «Аллея посажена в честь 60-тилетия Великого Октября ветеранами КПСС, участниками Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны. Октябрь 1977».

Крім того, у сквері «Аркасівський» знесли пам’ятник, присвячений 50-річчю комсомолу України.

У скверах та парках Миколаєва демонтують пам'ятники. Фото: КП «Миколаївські парки» У скверах та парках Миколаєва демонтують пам'ятники. Фото: КП «Миколаївські парки» У скверах та парках Миколаєва демонтують пам'ятники. Фото: КП «Миколаївські парки»

Раніше повідомлялось, що міністерство культури України чекає від місцевої влади Миколаєва рішення про подальшу долю трьох радянських пам’ятників. Мова йде про вилучення з реєстру та демонтаж монументів Шурі Коберу та Віті Хоменку, Олексію Гмирьову та пам'ятника жертвам збройних конфліктів періоду Української революції.