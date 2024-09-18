В Миколаєві оновлюють зелені насадження: які дерева та чагарники висадять до кінця року. Фото: Кореспондент

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує придбати 83 саджанці дерев та 15 280 кущів за 3,5 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Як зазначається у тендерній документації, саджанці висадять на зелених зонах, які зазнали пошкоджень або були знищені.

До кінця жовтня 2024 року на різних територіях Миколаєва планується висадка:

• 12 лип крупнолистих (Tilia platyphyllos),

• 6 кленів Гіннала (Acer ginnala),

• 65 ясенів золотистих (Fraxinus Golden),

• 13 380 кущів бирючини звичайної (Ligustrum vulgare),

• 1 028 кущів барбарису Тунберга (Atropurpurea Nana),

• 48 падубів гостролистих (Aquifoliaceae),

• 824 тиси ягідні (Taxus Baccata).

Дерева мають відповідати стандартам: бути здоровими, без пошкоджень, з добре розвиненою кореневою системою. Висота кожного дерева повинна бути не менше 2 метрів, а вік – не менше 4 років. Чагарники висаджуватимуть з висотою не менше 40 см і віком щонайменше 3 роки.

Висадка дерев у Миколаєві

На початку лютого екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році. У вересні 2024 року директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай повідомив, що інвентаризація зелених насаджень у Миколаєві оцінюється в близько 15 мільйонів гривень, однак цих коштів в бюджеті міста немає.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста.

У вересні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» оголосило тендер на покупку 511 саджанців дерев та 16 420 тисяч кущів за 7,7 мільйонів гривень. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич запропонував спрямувати на закупівлю пікапів для військових 7 мільйонів гривень з запланованих на висадку дерев.

Водночас директор Департаменту ЖКГ Миколаївської міськради Дмитро Бездольний заявив, що 700 тисяч гривень, які планувалось витратити на висадку дерев у Миколаєві у 2024 році, не вистачить, щоб закупити достатню кількість рослин та перекрити відсоток раніше видалених дерев, зокрема тополь вздовж Центрального проспекту.

У квітні 2024 року в міській раді закликали миколаївців придбати саджанці дерев для відновлення втрачених зелених зон.

Також нагадаємо, що у квітні 2024 року миколаївському парку «Перемоги» загинула частина саджанців сосни, які посадили восени минулого року. На комунальному підприємстві «Миколаївські парки» поки не повідомляли причини загибелі саджанців. Миколаївці припускають, що дерева загинули через склад ґрунту, або неправильну посадку.

Восени 2024 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує висадити цьогоріч бирючину вздовж частини проспекту Центрального: від Генерала Карпенка до Малої Морської. На це з міського бюджету планують витратити 1 мільйон гривень.

Слід зазначити, що за результатами аналітиків SaveEcoBot надмірна спека та зменшення вологості у Миколаєві стане дедалі частішим явищем через зміни клімату та недостатню кількість зелених насаджень, які можуть пом'якшити наслідки кліматичних змін.

Читайте також матеріал «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 1: як Миколаїв втрачає тисячі дерев щороку».

Та статтю «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни».