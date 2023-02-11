Фото: Наталья Рышкова

Тополя, которые массово вырубили весной в Николаеве, использовали не только для укреплений, но и для отопления социальных учреждений и больниц.

Об этом в ходе брифинга в пятницу, 10 февраля, заявил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Дмитрий Бездольный, пишут НикВести.

— Эти тополя почти полностью использованы. Потому что весной, когда началась война, у нас часть больниц и социальных учреждений остались без отопления, потому что им оказывали услуги частные учреждения, а с началом войны они быстро исчезли. Мы были вынуждены как-то выходить из ситуации. Те остатки от тополей, которые не шли на военных, отправляем на эти объекты. Даже детская больница до конца отопительного периода в апреле на тополях продержалась, – сказал Дмитрий Бездольный.

Он добавил, что тополя, пригодные к использованию для накрытия блиндажей, сразу вывозились к укреплениям.

По его словам, пока есть еще незначительные остатки. Это деревья с большими стволами, которые не подходят для блиндажей.

Напомним, в марте прошлого года мэр Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве будут рубить тополя для того, чтобы обустроить блиндажи и обогревать людей на блокпостах.