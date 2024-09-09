КП «Миколаївські парки» ведуть підготовчі роботи з ремонту стели на Тернівському кільці на початку березня 2024 року. Архівне фото: «МикВісті»

КП «Миколаївські парки» оголосили тендер на заміну тротуару навколо Тернівського та Садового кільця. Загалом на роботи планують витратити майже півмільйона гривень.

Відповідні тендери розміщені на сайті публічних закупівель Prozorro.

Заміна тротуарної плитки на Тернівському колі обійдеться в 318 тисяч гривень, а на Садовому колі 156 тисяч гривень, ремонт повинен бути зроблений до кінця 2024 року.

Завдання проєкту включає демонтаж старого покриття, розбирання бортових каменів і піщаних основ, а також вивіз сміття. Після цього будуть встановлені нові бортові камені, укладено підстильні шари і новий тротуар з використанням фігурної плитки.

Садове кільце у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

В пресслужбі КП «Миколаївські парки» не змогли надати коментар щодо видів робіт та необхідність їх проведення, оскільки не володіють повною інформацією:

— Інформацію (щодо необхідності проведення робіт з оновлення покриття на колах, — прим.) зможе надати лише керівництво, я такою інформацією не володію на жаль. Напишіть будь ласка інформаційний запит і вам надішлють точну інформацію, — зазначили вони.

Нагадаємо, що на початку березня 2024 року КП «Миколаївські парки» розпочало роботи з реставрації залізної стели «Миколаїв» на Терніському кільці. Перед цим, комунальники також видалили на Тернівському та Садовому кільцях більше тисячі кущів самшиту, які були заражені вогнівкою. За словами директора КП «Миколаївські парки» висадка зелених насаджень замість планувалась у разі наявності фінансування.