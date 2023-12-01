У Миколаєві на проспекті Центральному висадили 50 лип. Ще планують стільки ж висадити в парку «Богоявленський».

Про це у Facebook повідомила депутатка Миколаївської обласної ради Алла Ряжських.

За її словами, 100 дерев Миколаєву подарувало Державне підприємство «Ліси України».

Раніше 24 листопада у миколаївському сквері «Екологіст» висадили саджанці дерев та кущів.

Також 26 жовтня у парку Перемоги в Миколаєві посадовці та комунальники висадили молоді сосни.

А наприкінці вересня миколаївські комунальники висадили у парку «Ліски» 110 дворічних саджанців сосни.

Також нагадаємо, що на Миколаївщині в цьому році вже висаджено 3 мільйони дерев на площі 600 гектарів.



