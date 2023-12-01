У Миколаєві на проспекті Центральному висадили 50 лип. Ще планують стільки ж висадити в парку «Богоявленський».
Про це у Facebook повідомила депутатка Миколаївської обласної ради Алла Ряжських.
За її словами, 100 дерев Миколаєву подарувало Державне підприємство «Ліси України».
Раніше 24 листопада у миколаївському сквері «Екологіст» висадили саджанці дерев та кущів.
Також 26 жовтня у парку Перемоги в Миколаєві посадовці та комунальники висадили молоді сосни.
А наприкінці вересня миколаївські комунальники висадили у парку «Ліски» 110 дворічних саджанців сосни.
Також нагадаємо, що на Миколаївщині в цьому році вже висаджено 3 мільйони дерев на площі 600 гектарів.
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У Миколаєві на проспекті Центральному висадили 50 лип. Ще планують стільки ж висадити в парку «Богоявленський».
Про це у Facebook повідомила депутатка Миколаївської обласної ради Алла Ряжських.
За її словами, 100 дерев Миколаєву подарувало Державне підприємство «Ліси України».
Раніше 24 листопада у миколаївському сквері «Екологіст» висадили саджанці дерев та кущів.
Також 26 жовтня у парку Перемоги в Миколаєві посадовці та комунальники висадили молоді сосни.
А наприкінці вересня миколаївські комунальники висадили у парку «Ліски» 110 дворічних саджанців сосни.
Також нагадаємо, що на Миколаївщині в цьому році вже висаджено 3 мільйони дерев на площі 600 гектарів.