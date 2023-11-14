На Миколаївщині в цьому році вже висаджено 3 мільйони дерев на площі 600 гектарів.

Про це повідомили у Південному лісовому офісі.

Зазначається, що цьогоріч на Миколаївщині з’явиться 3300 гектарів нових лісів.

«З часу заснування лісових господарств у Миколаївській області це найбільший показник. Із високих показників за весь період 1968 році ця цифра була 1700 гектарыв, у 2010 — 2400 гектарів. Всі інші роки показник коливався від 300 до 900 гектарів», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що через брак коштів останні роки На Миколаївщині були низькі показники щодо висадки нових лісів. Так, з 2013 по 2022 рік в області було висаджено 1897 гектарів лісів за десятиріччя. В різні роки цього періоду садилося то 200, то 111 гектарів, а в якийсь рік було і 12 гектарів.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині прокуратура відстояла повернення державі земельної ділянки площею 67,6 гектарів та вартістю 990 мільйонів гривень.