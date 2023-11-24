У миколаївському сквері «Екологіст» висадили саджанці дерев та кущів.

Про це повідомило управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОВА.

«Ця ініціатива є спільними діями управління, Південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, Південного лісового офісу ДП «Ліси України», КП «Миколаївські парки» за сприяння голови постійної комісії обласної ради Алли Ряжських», — йдеться у повідомленні.

У сквері з’явились ялівці, клени, платани, магонія, гібіскус.

Нагадаємо, Снігурівська громада передала 1100 гектарів землі Південному лісовому офісу під заліснення. Це найбільша площа в Україні, яку громади передавали під нові ліси.