Снігурівська громада передала 1100 гектарів землі Південному лісовому офісу під заліснення. Це найбільша площа в Україні, яку громади передавали під нові ліси.

Про це повідомив Південний лісовий офіс ДП «Ліси України».

Снігурівська громада стала переможцем міжнародної екологічної програми FOREST RECOVERY по порятунку лісів, яку реалізовує ДП «Ліси України». Це непродуктивні землі, які стануть лісами на території Снігурівщини. Слід зауважити, що сьогодні відсоток озеленення громади складає 0,3%.

— Снігурівчани раді озелененню. На превеликий жаль, його давно не проводилось в Снігурівській громаді, крім невеличких акцій по озелененню в самій Снігурівці. Що стосується заліснення площ громади, такого не було дуже давно. Самі ми цього не зробимо, тому передаємо цю справу ДП «Ліси України», — прокоментував голова міської військової адміністрації Іван Кухта.

Снігурівська громада була окупована вісім місяців 2022 року. Більшість земель засмічено вибухонебезпечними предметами. Лісівники разом з головою громади спланували спільні заходи щодо розмінування переданих територій. Роботи планують провести до весняної лісокультурної кампанії.

Закріпили домовленості висадженням ялинок біля місця вшанування пам’яті визволителям Снігурівки від російських окупантів.

Наголошується, що Снігурівська громада передала найбільшу в Україні площу земель під заліснення. На 1100 гектарах буде висаджено більше 6 мільйонів дерев.

Нагадаємо, на Миколаївщині цього рокувже висаджено 3 мільйони дерев на площі 600 гектарів.