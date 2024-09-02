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На інвентаризацію зелених насаджень у Миколаєві потрібно ₴15 млн: зараз її проводять двоє працівників КП «Парки»

Спиляні дерева у миколаївському парку «Перемога», фото «НикВести»Спиляні дерева у миколаївському парку «Перемога», фото «НикВести»

Інвентаризація зелених насаджень у Миколаєві оцінюється в близько 15 мільйонів гривень, однак цих коштів в бюджеті міста немає. 

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай.

Наразі інвентаризацію зелених насаджень у місті проводять двоє співробітників комунального підприємства: вони самостійно виїжджають у сквери та парки, де ведуть облік дерев та кущів. 

— Це зробити можливо, але це коштує дуже великих коштів — близько 15 мільйонів гривень. Тому ми пішли іншим шляхом. У нас у штатному розписі передбачено два фахівці — інвентаризатори вулично-дорожньої мережі. Ці фахівці, згідно зі своїм календарного плану, погодженого зі мною, як з керівником, проводять цю інвентаризацію. Що це означає? Вони виїжджають на якийсь об'єкт, наприклад, парківський, і проводять таку інвентаризацію. Вони розуміють: дерев стільки, кущів стільки. Дерева (вимірюють, — прим.) в одиницях, а кущі — в погонних метрах. Вони визначають, які і коли вони були посаджені, яке покриття парку чи скверу. Це такий паспорт об'єкта, де все це прописано. Ми розуміємо, що це довго, — сказав Дмитро Чучмай

Директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай, фото «НикВести»Директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай, фото «НикВести»

Він також додав, що цієї кількості співробітників замало для того, щоб якісно та швидко виконати інвентаризацію. 

— Дві особи це досить мало, так. Підрядниками (виконувати ці роботи, — прим.) це дорого, власними силами — це довго. Тому ми так от, знаєте, балансуємо: десь залучаємо фахівців. Робота ця проводиться, але не так швидко, як хотілося б, — додав Дмитро Чучмай

Загалом, зазначив директор «Миколаївських парків», за умови фінансування на інвентаризацію зелених насаджень потрібно п'ять років.

— Потрібні кошти. Ну, приблизно, я так розумію, років п'ять нам це потрібно, — додав він. 

Варто зазначити, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує взяти до 43 мільйонів гривень кредиту на оновлення спецтехніки, яка буде використовуватися для зимового та літнього прибирання міста. А загалом вартість автопарку підприємства оцінюється у 35 мільйонів гривень

Водночас фінансування комунального підприємства «Миколаївські парки» за останні п’ять років значно зросло — з 8,6 мільйона гривень у 2020 році до 167,2 мільйона гривень у 2023 році. Цьогорічний бюджет підприємства складає 144 мільйони гривень, що трохи менше, ніж у попередньому році.

Обрізка дерев у Миколаєві

На початку лютого екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві.  Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального. 

Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом». 

Читайте також матеріал «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 1: як Миколаїв втрачає тисячі дерев щороку».  

Та статтю «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни».

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