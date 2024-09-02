Спиляні дерева у миколаївському парку «Перемога», фото «НикВести»

Інвентаризація зелених насаджень у Миколаєві оцінюється в близько 15 мільйонів гривень, однак цих коштів в бюджеті міста немає.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай.

Наразі інвентаризацію зелених насаджень у місті проводять двоє співробітників комунального підприємства: вони самостійно виїжджають у сквери та парки, де ведуть облік дерев та кущів.

— Це зробити можливо, але це коштує дуже великих коштів — близько 15 мільйонів гривень. Тому ми пішли іншим шляхом. У нас у штатному розписі передбачено два фахівці — інвентаризатори вулично-дорожньої мережі. Ці фахівці, згідно зі своїм календарного плану, погодженого зі мною, як з керівником, проводять цю інвентаризацію. Що це означає? Вони виїжджають на якийсь об'єкт, наприклад, парківський, і проводять таку інвентаризацію. Вони розуміють: дерев стільки, кущів стільки. Дерева (вимірюють, — прим.) в одиницях, а кущі — в погонних метрах. Вони визначають, які і коли вони були посаджені, яке покриття парку чи скверу. Це такий паспорт об'єкта, де все це прописано. Ми розуміємо, що це довго, — сказав Дмитро Чучмай.

Директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай, фото «НикВести»

Він також додав, що цієї кількості співробітників замало для того, щоб якісно та швидко виконати інвентаризацію.

— Дві особи це досить мало, так. Підрядниками (виконувати ці роботи, — прим.) це дорого, власними силами — це довго. Тому ми так от, знаєте, балансуємо: десь залучаємо фахівців. Робота ця проводиться, але не так швидко, як хотілося б, — додав Дмитро Чучмай.

Загалом, зазначив директор «Миколаївських парків», за умови фінансування на інвентаризацію зелених насаджень потрібно п'ять років.

— Потрібні кошти. Ну, приблизно, я так розумію, років п'ять нам це потрібно, — додав він.

Варто зазначити, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує взяти до 43 мільйонів гривень кредиту на оновлення спецтехніки, яка буде використовуватися для зимового та літнього прибирання міста. А загалом вартість автопарку підприємства оцінюється у 35 мільйонів гривень.

Водночас фінансування комунального підприємства «Миколаївські парки» за останні п’ять років значно зросло — з 8,6 мільйона гривень у 2020 році до 167,2 мільйона гривень у 2023 році. Цьогорічний бюджет підприємства складає 144 мільйони гривень, що трохи менше, ніж у попередньому році.

Обрізка дерев у Миколаєві

На початку лютого екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом».

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Та статтю «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни».