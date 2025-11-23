У Миколаєві хочуть зробити пірс та зону відпочинку у сквері «Янтарний»: потрібно ₴3 млн

Зелена зона по вулиці 2 Набережна у Миколаєві, фото з системи DREAM

У Миколаєві шукають донора, який профінансує капітальний ремонт зеленої зони у сквері «Янтарний» в Інгульському районі. Роботи оцінюють у 3 мільйона гривень.

Такі дані опубліковані в цифровій системі DREAM, пишуть «МикВісті».

Проєкт передбачає капітальний ремонт зеленої зони по вулиці 2 Набережна, а саме:

Благоустрій території (планування території з дотриманням існуючого рельєфу, улаштування тротуарних доріжок з фігурних елементів мощення (ФЕМ), встановлення нових бордюрів/поребриків);

Встановлення малих архітектурних форм (альтанок, лавок та урн для сміття);

Влаштування спортивної зони для занять спортом просто неба;

Улаштування пірсу – зони відпочинку біля води;

Озеленення території.

Ініціатор проєкту — Адміністрація Інгульського району. А територія скверу знаходиться на балансі комунального підприємства «Миколаївській парки».

Нагадаємо, через два роки після того, як парк «Юність» у Миколаєві повернувся з приватної оренди у власність міста, його стан залишається незадовільним. Територія виглядає занедбаною, а інфраструктура — зношеною та небезпечною для відвідувачів.