У Миколаєві хочуть зробити пірс та зону відпочинку у сквері «Янтарний»: потрібно ₴3 млн

Зелена зона по вулиці 2 Набережна у Миколаєві, фото з системи DREAMЗелена зона по вулиці 2 Набережна у Миколаєві, фото з системи DREAM

У Миколаєві шукають донора, який профінансує капітальний ремонт зеленої зони у сквері «Янтарний» в Інгульському районі. Роботи оцінюють у 3 мільйона гривень.

Такі дані опубліковані в цифровій системі DREAM, пишуть «МикВісті».

Проєкт передбачає капітальний ремонт зеленої зони по вулиці 2 Набережна, а саме:

  • Благоустрій території (планування території з дотриманням існуючого рельєфу, улаштування тротуарних доріжок з фігурних елементів мощення (ФЕМ), встановлення нових бордюрів/поребриків);
  • Встановлення малих архітектурних форм (альтанок, лавок та урн для сміття);
  • Влаштування спортивної зони для занять спортом просто неба;
  • Улаштування пірсу – зони відпочинку біля води;
  • Озеленення території.

Ініціатор проєкту — Адміністрація Інгульського району. А територія скверу знаходиться на балансі комунального підприємства «Миколаївській парки».

Нагадаємо, через два роки після того, як парк «Юність» у Миколаєві повернувся з приватної оренди у власність міста, його стан залишається незадовільним. Територія виглядає занедбаною, а інфраструктура — зношеною та небезпечною для відвідувачів.

Internews Europe

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.

