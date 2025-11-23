У Миколаєві хочуть зробити пірс та зону відпочинку у сквері «Янтарний»: потрібно ₴3 млн
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Юлія Бойченко
-
•
-
16:47, 23 листопада, 2025
-
У Миколаєві шукають донора, який профінансує капітальний ремонт зеленої зони у сквері «Янтарний» в Інгульському районі. Роботи оцінюють у 3 мільйона гривень.
Такі дані опубліковані в цифровій системі DREAM, пишуть «МикВісті».
Проєкт передбачає капітальний ремонт зеленої зони по вулиці 2 Набережна, а саме:
- Благоустрій території (планування території з дотриманням існуючого рельєфу, улаштування тротуарних доріжок з фігурних елементів мощення (ФЕМ), встановлення нових бордюрів/поребриків);
- Встановлення малих архітектурних форм (альтанок, лавок та урн для сміття);
- Влаштування спортивної зони для занять спортом просто неба;
- Улаштування пірсу – зони відпочинку біля води;
- Озеленення території.
Ініціатор проєкту — Адміністрація Інгульського району. А територія скверу знаходиться на балансі комунального підприємства «Миколаївській парки».
Нагадаємо, через два роки після того, як парк «Юність» у Миколаєві повернувся з приватної оренди у власність міста, його стан залишається незадовільним. Територія виглядає занедбаною, а інфраструктура — зношеною та небезпечною для відвідувачів.
Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.
Останні новини про: КП «Миколаївські парки»
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.